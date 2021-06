1 Parla Matteo Diamante

Uno dei concorrenti più amati de L’Isola dei Famosi 2021 è stato senza dubbio Matteo Diamante. Pur essendo entrato in gioco a programma già avviato, l’ex naufrago ha saputo conquistare il favore del pubblico, arrivando fino alla finale. A vincere tuttavia come sappiamo è stato Awed, col quale Matteo ha stretto una bella amicizia. Tuttavia Simone, a pochi giorni dall’ultima puntata, ha nominato proprio Diamante, e adesso l’organizzatore di eventi, nel corso di un’intervista per SuperGuidaTv ha parlato del gesto dell’influencer. Queste le sue dichiarazioni:

“Se ho ritenuto la nomination di Awed una pugnalata? È stata una pugnalata strategica, diciamo così, ho analizzato la cosa dal punto di vista di gioco e non dal punto di vista di amicizia. Lui, il suo gioco è stato sempre quello di fare le sue nomination settimana per settimana, in base ai rapporti che stringeva. Anche perché lui non era un naufrago “Survivor”. Lui era più un naufrago da Pubblic Relation. Ovviamente, ci sono rimasto male, lui è molto giovane e magari non ha calcolato il discorso amicizia che comunque dovrebbe esulare anche da un gioco. Noi questo poi, l’abbiamo chiarito successivamente e comunque l’amicizia credo che vada oltre una nomination”.

Ma non solo. Successivamente Matteo Diamante ha anche parlato della vittoria di Awed, facendo però una piccola critica:

“Se Awed ha meritato la vittoria? Beh sicuramente il pubblico ha premiato in lui il fatto di avere avuto 85 giorni sulle spalle, di aver patito tantissimo la fame, di essere stato uno che comunque nel bene o nel male ha tenuto i rapporti umani con tutti quanti. Si è saputo raccontare, ha saputo comunque anche dare simpatia con il suo modo di essere “showman”, come lo siamo un po’ tutti. Lui è anche molto comico, il suo modo di essere ha saputo tenere quella comicità durante tutto il percorso che evidentemente, anche all’Isola serviva. È arrivato sicuramente questo, come gli ho sempre detto, perché sono un amico sincero, di certo a casa non è arrivato il suo spirito Survivor, perché Awed di Survivor non ha veramente nulla”.

Ma non è tutto. Scopriamo cosa aggiunge Matteo Diamante in merito alla vittoria di Awed, e quale naufrago secondo lui avrebbe meritato la vittoria.