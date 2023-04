Chi è Matteo Giunta? Età, altezza e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 6 Aprile 2023

Chi è

Allenatore di nuoto ed ex nuotatore, tutto su Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini: età, altezza e Instagram

Ex nuotatore e allenatore di nuoto, è sposato con Federica Pellegrini. Ma cosa sappiamo nello specifico di Matteo Giunta? Qui vi riportiamo alcune delle tante informazioni che abbiamo raccolto sul suo conto: età, altezza e peso, vita privata, carriera e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Matteo Giunta

Nome e Cognome: Matteo Giunta

Data di nascita: 7 maggio 1982

Luogo di nascita: Pesaro

Età: 40 anni

Altezza: 1 metro e 85 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: ex nuotatore e allenatore di nuoto

Moglie: Matteo è sposato con Federica Pellegrini

Tatuaggi: Matteo ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @matteogiunta

Matteo Giunta età, altezza e peso

Tra le curiosità sulla biografia dell’ex nuotatore, i più si domandano quanti anni ha Matteo Giunta? Partiamo con il dire che è nato a Pesaro il 7 maggio 1982, sotto il segno del Toro. La sua età quindi è di 40 anni.

C’è chi vuole sapere anche altezza e peso dello sportivo, ebbene sappiamo che è alto 1 metro e 85 centimetri, ma non conosciamo il peso.

Per quel che riguarda la sua famiglia, possiamo dire che ha un fratello di nome Tommaso, anche lui sportivo. Pratica infatti beach volley e sport invernali. Ed è cugino di Filippo Magnini, come vedremo in seguito.

Vita privata

Cosa conosciamo invece della vita privata di Matteo Giunta? Non sappiamo chi siano le ex fidanzate dell’allenatore di nuoto o se ci sia stata qualche fidanzata famosa prima di Federica Pellegrini.

In ogni caso proprio la nuotatrice prima della relazione con Matteo Giunta è stata impegnata con Filippo Magnini per diverso tempo. Una relazione, però, che non sembra essere finita bene. Perché? A oggi non ci si sono comprese quale siano le reali ragioni, ci sono solo tante indiscrezioni.

Per un periodo sui giornali si è persino sospettato che Matteo Giunta fosse il terzo incomodo tra la nuotatrice e il cugino. Un qualcosa che è stato sempre smentito. Durante i primi tempi anche la frequentazione tra Matteo e Federica non ha trovato conferme se non anni dopo.

Proprio Federica Pellegrini è stata la prima a pubblicare una loro foto insieme e da lì via via molte altre, fino alla conferma della relazione.

Matteo Giunta e Federica Pellegrini sono poi giunti al matrimonio il 27 agosto 2022, ma lei non ha alcuna figlia.



A organizzare le nozze Enzo Miccio e tra gli invitati vip (dei tantissimi) segnaliamo Igino Massari e Ludovica Comello.

Dove seguire Matteo Giunta: Instagram e social

Non è grande amante dei social, ma Matteo Giunta è presente con un profilo Instagram piuttosto numeroso. Qui quando ha modo ama condividere gli scatti che riguardano la sua vita non solo sul lavoro, ma anche lontano dai riflettori.

Tante solo le immagini in compagnia di sua moglie Federica, le persone più importanti della sua vita e gli amici a quattro zampe. Qualcosa riguarda anche l’esperienza a Pechino Express.

Carriera

Che lavoro fa Matteo Giunta, il marito della Pellegrini? Qui di seguito le tappe fondamentali della sua carriera.

Ha conseguito la laurea in Scienze Motorie all’Università di Torino nel 2005 e tre anni più tardi, come dicevamo, ha intrapreso la carriera di preparatore atletico.

È uno dei più stimati allenatori di nuoto in Italia e senza dubbio uno tra i più richiesto. Dopo essere stato nuotatore (non ha però mai partecipato alle Olimpiadi), è passato a svolgere il ruolo di preparatore atletico del cugino Filippo Magnini, fino ad arrivare poi a lavorare (dal 2012 in poi) accanto a Federica Pellegrini.

Dopo tanti sacrifici insieme sono riusciti a conquistare l’oro ai Mondiali di nuoto a Budapest nel 2017. Lui non ha nascosto la commozione davanti alle telecamere.

Nel 2018 è stato premiato dal CONI con la Palma d’Oro e vanta di essere l’allenatori con più atleti medaglisti nel nostro Paese.

Matteo Giunta a Pechino Express

Dal 9 marzo su Sky Uno sarà possibile seguire la nuova edizione di Pechino Express. In gioco, tra le tante coppie, troveremo anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta.I due ex nuotatori formeranno “I Novelli Sposi”.

Durante le 10 puntate i viaggiatori hanno dovuto affrontare un lungo viaggio tra “La via delle Indie”. La prima tappa è la metropoli Mumbai. Si passa poi al Borneo malese, per concludere infine in Cambogia, con il traguardo finale ad Angkor.

Ma chi sono tutti i protagonisti di questa stagione dell’adventure show?

I concorrenti di Pechino Express

A seguire ecco tutti i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express:

In attesa di capire chi saranno i vincitori di Pechino Express e quale sarà il podio finale, ci soffermeremo sul percorso di Matteo Giunta nel programma.

Il percorso di Matteo Giunta a Pechino Express

Matteo Giunta dunque non è da solo in questa avventura, ma accanto a sua moglie Federica Pellegrini. Insieme formano “I Novelli Sposi”.

Entrambi si augurano di poter fare un buon percorso, ma dovranno essere bravi a superare insidie e le varie sfide che la gara a Pechino Express riserva in ogni edizione.

(IN AGGIORNAMENTO)