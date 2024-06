Matteo degli Zero Assoluto si è sposato e al suo matrimonio canta ‘Per dimenticare’ con Thomas (VIDEO)

Gossip

Nicolò Figini | 10 Giugno 2024

In queste ultime ore Matteo Maffucci degli Zero Assoluto e la compagna Benedetta Balestri sono convolati a nozze pronunciando il tanto atteso sì. Poi il cantante si è esibito con il suo collega e amico Thomas De Gasperi.

Matteo Maffucci degli Zero Assoluto si è sposato

Non molte ore fa Matteo Maffucci, membro del duo degli Zero Assoluto, si è sposato con la compagna Benedetta Balestri. La storica fidanzata è figlia dell’autore televisivo Marco Balestri ed è laureata in Economia alla Bocconi. Oggi lavora come imprenditrice digitale essendo a capo di un’agenzia che supporta aziende, influencer e creator.

La cerimonia che li ha visti pronunciare il fatidico ‘sì’ si è svolta a Pavia e poi insieme agli invitati si sono spostati a Borgo della Rocca per una serata di festeggiamenti. Tramite alcuni video che possiamo vedere sul web, infatti, possiamo ammirare una lunga tavolata di ospiti intenti a cenare. Il momento più atteso e chiacchierato sul web è però il momento dell’esibizione di Matteo e il suo grande amico.

Tra gli ospiti infatti non poteva mancare di certo l’altro membro degli Zero Assoluto: Thomas De Gasperi. Nella clip qui sotto infatti possiamo vedere i cantanti che dedicano a Benedetta il brano “Per dimenticare“, uno dei loro successi più conosciuti al largo pubblico. Tutti si sono alzati in piedi a filmare e davanti a loro la sposa balla a ritmo di musica.

Si è sposato Matteo degli zeroassoluto e insieme hanno cantato Per dimenticare.

Il livello di iconicità a cui aspiro. pic.twitter.com/kSobl4NpLN — ʀᴏꜱꜱ (@conlalunapiena) June 9, 2024

Tra le foto che circolano sui social possiamo notare anche quelle del bacio tra marito e moglie subito dopo l’uscita dalla chiesa. Non mancano ovviamente i commenti sull’abito scelto da Benedetta, molto apprezzato dal pubblico. Per il suo grande giorno ha optato per un modello a sirena (firmato Vivienne Westwood) e spalle nude, con un drappeggio sul fianco e un paio di guanti lunghi semitrasparenti. Chiude l’outfit uno stupendo collier d’oro.