1 Matteo Pessina di nuovo single? Gli indizi

Con la vittoria degli Europei, in tanti si sono interessati ancor di più alla vita privata dei giocatori della Nazionale. In questo caso facciamo riferimento a Matteo Pessina. Come mai? Ve lo spieghiamo subito.

Il centrocampista dell’Italia e dell’Atalanta nell’ultimo periodo ha fatto molto parlare di sé per la sua situazione sentimentale. Dopo diversi anni (dal 2015) in cui è stato accanto ad Alessandra Navarra, Matteo Pessina si è lasciato e ha ritrovato l’amore in Vian Rasool, che in passato (nel 2018 per la precisione) è stata spesso associata al membro degli One Direction, Liam Payne dopo una paparazzata tra le vie londinesi.

Durante e dopo gli Europei Matteo Pessina e Vian Rasool sono usciti allo scoperto e hanno trascorso insieme le vacanze estive come raccontato anche sui social. Un po’ di relax prima di riprendere la preparazione con la Dea. Ma alcuni fan hanno notato qualcosa di strano. Controllando i profili Instagram di entrambi abbiamo notato infatti che non si seguono più, come mostrato in questi screen…

I profili Instagram di Matteo Pessina e Vian Rasool

Oltretutto la foto che trovate cliccando qui Vian l’aveva postata sul suo account, ma adesso non si ritrova più tra le immagini. E pensare che solo pochi giorni fa si sono scambiati delle interazioni. Lui ha lasciato un like all’ultima foto postata 5 giorni fa, mentre la Rasool una settimana fa ha commentato una foto di Matteo Pessina, con tanto di replica da parte del calciatore. Ecco alcuni indizi a tal proposito…

Le interazioni tra Matteo Pessina e Vian Rasool

Non è ben chiaro cosa abbia portato Matteo Pessina e la sua fidanzata a lasciarsi, ma tutti queste informazioni non sembrano essere per nulla positiva. La questione intanto è stata notata dalle tante fan del calciatore che, da una parte, sembrano essere un po’ felici di scoprire che ora possono sbilanciarsi un po’ di più con i complimenti.

