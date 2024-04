Mattia Zenzola coinvolto in un incidente: “L’altro conducente è scappato”

NEWS | Social

Andrea Sanna | 9 Aprile 2024

Amici

Tanto spavento tra i fan per Mattia Zenzola, coinvolto in un incidente d’auto. Il ballerino è intervenuto rivelando cosa è successo e come sta oggi. Nello sfogo ha spiegato: “L’altro conducente è scappato”.

Incidente per Mattia Zenzola

Mattia Zenzola ha informato i fan di essere stato coinvolto in un incidente d’auto. Il ballerino, vincitore di Amici 22 e oggi tra i professionisti della scuola, ha raccontato sui suoi profili social di aver avuto un tamponamento violento contro un’altra automobile, la quale a sua volta non si è fermata a prestare soccorso scappando via. Una situazione che, purtroppo, si verifica molto spesso nelle nostre strade.

Tra le storie Mattia Zenzola ha fatto vedere le immagini della macchina dopo l’impatto con l’altro veicolo. Il danzatore ha svelato, come detto, che la persona che conduceva l’altra auto se la sarebbe data a gambe levate e non si sarebbe sincerata delle sue condizioni:

“Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta con velocità (con tanto di stop) contro un’auto, si fermasse almeno a dare soccorso invece di scappare via senza pietà”, ha scritto su Instagram Mattia Zenzola.

Come sta ora Mattia

Ma come sta ora? I fan si sono molto preoccupati e lui per questo ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati, svelando di stare bene per fortuna: “Grazie a tutte le persone per i messaggi che sto ricevendo, non preoccupatevi è tutto ok”.

Mattia Zenzola nel suo sfogo sui social ha spiegato di aver raccontato l’accaduto per sensibilizzare. A modo suo, ha voluto lanciare un messaggio agli utenti su una tematica importante come gli incidenti d’auto.

L’ex allievo di Amici si augura peraltro che nessuno si comporti come l’automobilista coinvolto nel tamponamento, che è scappato senza prestare aiuto. Ha rivolto un pensiero anche a chi si è fermato ad aiutarlo:

“Scrivo questo semplicemente per sensibilizzare, per sperare che nessuno di noi si permetta mai di fare una cosa simile. Ringrazio chi si è fermato a dare una mano senza pensarci due volte. Chi si è fermato anche solo per chiedere se fosse tutto a posto”, ha scritto Mattia Zenzola.

La storia Instagram di Mattia Zenzola

Per fortuna Mattia Zenzola sta bene, solo tanto spavento. Noi gli mandiamo un abbraccio caloroso.