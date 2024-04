NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Aprile 2024

Chiara Ferragni

Da ormai più di una settimana Chiara Ferragni è letteralmente sparita dai social e di lei non si hanno più notizie. Poche ore fa però l’influencer è finalmente riapparsa su Instagram.

Il ritorno di Chiara Ferragni sui social

Non è più un mistero ormai che Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente separati. Dopo una lunga crisi infatti l’imprenditrice digitale e il rapper si sono poco a poco allontanati e a oggi sembrerebbero avere vite completamente diverse. Il cantante ha anche trovato una nuova casa e di recente si è trasferito, lasciando il meraviglioso attico di CityLife. Nel frattempo Chiara è letteralmente sparita dalla circolazione e da giorni non si hanno più sue notizie. Dopo aver trascorso la Pasqua a Dubai con i suoi figli, la Ferragni ha fatto ritorno in Italia e da quel momento non è più apparsa sui social.

I piccoli Leone e Vittoria nel frattempo sono volati a Miami con Fedez e così l’influencer ha deciso di prendersi una momentanea pausa da Instagram, concentrandosi solo e unicamente su sé stessa. Solo qualche giorno fa l’imprenditrice è stata beccata a cena a Milano con sua madre e le sue sorelle, tuttavia in rete non è emerso altro sul suo conto.

Nel frattempo Fedez e i bambini hanno fatto ritorno a casa e poche ore fa così a sorpresa Chiara Ferragni è tornata finalmente sui social. Pur non avendo postato alcun contenuto sui suoi profili, l’imprenditrice digitale è apparsa in una foto pubblicata da sua madre Marina Di Guardo, nella quale la vediamo proprio mentre riabbraccia i suoi figli dopo qualche giorno di lontananza.

Attualmente dunque Chiara non ha preso ancora possesso della sua pagina, tuttavia a breve l’influencer potrebbe tornare a postare contenuti. Stasera intanto Fedez sarà ospite a Belve e nel corso dell’intervista rivelerà cosa è accaduto con sua moglie, facendo luce sui reali motivi della crisi.