Non lo ricorderete ma Mida tentò di entrare ad Amici sfidando Biondo (VIDEO)

Debora Parigi | 9 Aprile 2024

Mida ha già partecipato all’edizione 17 di Amici per una sfida e in quell’occasione sfidò uno degli allievi più noti: Biondo

Abbiamo già raccontato di come Mida non è alla prima espierenza di Amici. Infatti apparve anche nell’edizione 17 per una sfida che non vinse. Ma adesso vi riveliamo che lo sfidato, l’allievo che faceva parte della scuola, era Biondo. Il cantante è tornato ad essere molto famoso per aver recitato nel film Fabbricante di Lacrime.

Ad Amici 17 Mida e Biondo si sono sfidati

Oggi è uno dei cantanti più amati dal pubblico di Amici 23, la sua Rossofuoco, infatti è già disco di Platino e il brano è stato davvero apprezzato durante la terza puntata del Serale. Stiamo parlando di Mida che è anche al centro di una tormentata storia d’amore con la ballerina Gaia.

Ma, come vi abbiamo già riportato più volte, l’allievo di Lorella Cuccarini non è alla sua prima esperienza nel talent di Maria De Filippi. Ha infatti già preso parte ad Amici alcuni anni fa. Si trattava dell’edizione 17, quella vinta da Irama, e lui era appena diciottenne. Partecipò a una puntata insieme ad altri tre ragazzi per alcune sfide contro quatto allievi della scuola. La sfida derivava dopo il cosiddetto “festino gate” fatto appunto da alcuni allievi e che serviva per decidere la riammissione o meno di questi quattro coinvolti.

Ma quello che spunta adesso è un video molto più completo di quella puntata in cui si scopre contro chi Mida ha fatto la sfida. Si trattava di Biondo, un altro cantante molto noto in quell’edizione di Amici. Infatti era davvero apprezzato dal pubblico e al Serale fu anche al centro di una polemica con Heather Parisi a causa dell’autotune. Oggi Biondo è ritornato al successo grazie all’uscita del film Netflix Fabbricante di lacrime (tratto dall’omonimo romanzo) in cui interpreta il protagonista maschile Rigel.

Ovviamente Mida non vinse la sfida contro Biondo. Ma quello che fa molto sorridere è che oggi l’allievo di Lorella Cuccarini, ad Amici 23, si trova al centro di una nuova dinamica e polemica riguardante l’autoune. La prof Anna Pettinelli dall’inizio dell’edizione lo punzecchia proprio sull’uso di questo strumento e al Serale ci è andata giù pesante. Proprio nella terza puntata è scoppiato un litigio tra Pettinelli e Cuccarini che ha coinvolto anche i giudici.