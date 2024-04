“Arrogante e presuntuoso”, Lil Jolie spara a zero su Mida (VIDEO)

Spettacolo

Debora Parigi | 9 Aprile 2024

Amici 23

Messaggi in barattolo per i ragazzi di Amici 23 che hanno letto alcuni pensieri scritti dai loro compagni. Potevano essere messaggi di affetto o critiche. Ed ecco che Mida ha ricevuto un solo messaggio che però sicuramente non gli ha fatto piacere visto che è stato definito “arrogante”. A scriverlo? Lil Jolie. Ma non è l’unica ad avere lo stesso pensiero.

Lil Jolie dà dell’arrogante a Mida che non la prende bene

Nel daytime di questo pomeriggio di Amici 23 c’è stato un momento dedicato ad alcuni messaggi per gli allievi del talent. In pratica sono stati dati loro dei barattoli, ognuno con il nome sopra che potevano contenere dei messaggi scritti dai compagni in forma anonima. Dopo averlo letto ognuno poteva cercare di indovinare chi l’avesse scritto e lo stesso mittente poteva decidere se rivelarsi o meno.

Ovviamente i messaggi potevano essere sia positivi che negativi, per questo i ragazzi si sono mostrati tutti un po’ preoccupati. Se Petit e Marisol hanno ricevuto tutti messaggi molto carini e ricchi di affetto, a Mida non è andata nello stesso modo. Dopo aver aperto il barattolo ci ha trovato un solo biglietto e il suo contenuto era decisamente critico.

“A volte risulti arrogante e presuntuoso e dai molto fastidio. Forse lo fai perché sei stato insicuro in passato, ma dovresti imparare a stare un po’ più down”, ha letto Mida che ha subito tirato a indovinare su chi fosse il mittente facendo il nome di Lil Jolie. La cantante ha ammesso senza problemi di essere stata lei a scrivere il messaggio.

Ma non solo, perché anche Martina si è trovata concorde con le parole di Lil. “Io sono un po’ d’accordo con quello che ha scritto Lil. Ogni tanto hai dei toni un po’ arroganti”, ha rivelato. E anche Angelica ha voluto spiegare il suo concetto. Ha quindi detto di non aver scritto niente di offensivo, ma solo che dovrebbe stare un po’ più tranquillo perché può risultare arrogante. “Penso di non essere l’unica a pensarlo”, ha concluso.

È il turno di Mida che legge un messaggio anonimo da parte dei suoi compagni #Amici23 pic.twitter.com/MDC8PW6e7k — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 9, 2024

Mida non l’ha presa benissimo, anche se ha cercato di controllarsi. Ha infatti risposto che probabilmente è il primo impatto che ha una persona con lui. Però ha aggiunto che poi di solito, quando le persone lo conoscono, si ricredono. Lil Jolie ha risposto che probabilmente il motivo è perché non hanno avuto modo di conoscersi meglio in questi mesi.