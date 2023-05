NEWS

Andrea Sanna | 24 Maggio 2023

Una soddisfazione dopo l’altra per Mattia Zenzola. Il ballerino ha trionfato, come noto, nell’ultima edizione di Amici 22 aggiudicandosi anche il primato nel circuito di ballo. Una soddisfazione immensa per lui e per il suo insegnante Raimondo Todaro, che tanto ha creduto nel suo talento.

Dopo la vittoria nel talent show, Mattia Zenzola ha fatto ritorno a casa per riabbracciare la sua famiglia. Il giovane danzatore, però, ha ricevuto una convocazione dal Comune di Bari, città in cui studia, per il ritiro di un importante riconoscimento.

Con grande sorpresa il ragazzo è stato premiato dal sindaco Antonio Decaro, che gli ha consegnato una targa, e l’assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli. Emozionato e ancora euforico dopo i giorni vissuti, Mattia Zenzola ci ha tenuto a fare dei doverosi ringraziamenti. Per lui il supporto del pubblico e, in particolare, della sua gente è stato fondamentale.

Sapere poi che Bari, la città che porta nel cuore, dov’è nato e vive abbia avuto questo pensiero per lui lo inorgoglisce. Oltretutto Mattia Zenzola è anche un grande tifoso della squadra locale, che si sta giocando il passaggio in Serie A (è già qualificata alle semifinali) e dovrà vedersela con Sudtirol, Parma, Cagliari, Reggina e Venezia.

Risultato che ha sicuramene reso felice Mattia Zenzola, che ha confessato di aver controllato il risultato delle varie partite una volta terminato il programma. Queste le sue parole:

“Ringrazio tutti i concittadini per avermi supportato durante la finale attraverso il televoto. Bari è importante. E non solo perché è la mia terra, dove sono nato e continuo a vivere, ma c’è un forte legame difficile da spiegare. Poi sono un grande tifoso del Bari. Appena uscito dal talent, e mi hanno restituito il telefono, tra le prime cose che ho fatto ho controllato come era posizionata in classifica”.