Nicolò Figini | 15 Maggio 2023

Amici 22

Mattia Zenzola dopo Amici 22

Ieri sera Mattia Zenzola ha prima vinto il circuito di ballo battendo Isobel e in seguito ha ottenuto la vittoria del programma confrontandosi con Angelina. Tutto il pubblico in studio e a casa lo hanno applaudito e festeggiato. Di lì a poco lo stesso ballerino ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, così come hanno fatto anche altri prima di lui.

Innanzitutto ha affermato di essersi impegnato davvero molto e di aver combattuto contro le sue paure e le sue insicurezze. In divere occasioni si è abbattuto, ma ha sempre trovato la forza di rialzarsi da solo:

“Sono capitati momenti dove pensavo di non star facendo le cose in maniera giusta, però l’importante è la testa, la mentalità. Se sei forte di testa è tutto più semplice. Al momento della carta avevo accanto a me una persona che stimo tanto, quindi in cuor mio già essere qui oggi in finale è una vittoria. Il Mattia dell’anno scorso è un Mattia diverso”.

Ora che il suo percorso ad Amici 22 è terminato Mattia Zenzola si sente cresciuto e più consapevole delle sue capacità. Il talent gli ha dato tanto e per questo motivo ci ha tenuto a ringraziare Maria De Filippi e tutti coloro che hanno lavorato con lui. Infine, l’ex allievo ha anche rivelato cosa avrebbe fatto una volta tornato a casa sua. Questo ciò che potete ascoltare su WittyTV:

“Diciamo che ora mi sento più cresciuto e più consapevole sotto tanto aspetti. Tutto questo grazie a questo programma. Quando ritorno a casa riabbraccio la mia mamma, il mio papà. Non vedo l’ora di vedere tutte le persone che mi vogliono bene”.

