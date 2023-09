Scoop | Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Settembre 2023

Sonia Bruganelli avvistata con l’autore di Avanti Un Altro

Diva e Donna ha paparazzato Sonia Bruganelli in compagnia quello che ha definito “il suo nuovo cavaliere”. Dopo la rottura da Paolo Bonolis, nonostante la separazione, la produttrice televisiva è rimasta con lui in buoni rapporti ma guai a parlare di relazioni. Ormai non c’è più spazio per l’amore.

La rivista intanto ha mostrato delle immagini di Sonia Bruganelli divertita a cena con Andrea. Come riferito si tratta di Andrea Arinci, uno degli autori di Ciao Darwin e Avanti Un altro. Potrebbe trattarsi quindi di una semplice incontro lavorativo, dato che le parti lavorano a stretto contatto.

Il giornale però ha comunque pubblicato gli scatti che li mostrano sorridenti e divertiti: “Il tempo è trascorso veloce, tra risate, sorrisi e tanta complicità”, ha scritto il magazine come a sottolineare l’intesa tra i due.

A confermare il bel rapporto che li unisce è stata poi Sonia Bruganelli che, con una storia su Instagram ha pubblicato una foto di Andrea Arinci, commentando: “La classe non è acqua”.

La storia Instagram di Sonia Bruganelli

Sebbene qualcuno stia insinuando in queste ore che tra i due possa esserci del tenero, noi escludiamo questa ipotesi. Non solo perché non c’è una prova schiacciante che possa testimoniare ciò, ma anche perché comunque Sonia Bruganelli ha sempre dichiarato di non avere intenzione di innamorarsi ancora.

Peraltro Sonia Bruganelli e Andrea Arinci, come lasciato intendere, hanno un legame lavorativo e d’amicizia piuttosto solido.

A Verissimo Sonia parla dell’amore

Durante la puntata di Verissimo, Sonia Bruganelli ha parlato anche della sfera amorosa, escludendo la possibilità di innamorarsi ancora. Oltre a dichiarare di essere single e di non avere tempo per una relazione, ha spiegato anche come reagirebbe semmai Paolo Bonolis aprisse il suo cuore a un’altra donna:

“Non escludo che se dovesse trovare una donna bella e giovane, io possa arrabbiarmi tantissimo, possa diventare gelosa. Adesso non sono gelosa perché non mi dà modo. Non credo che nessuno di noi, se mai fosse, si ricostruirà una famiglia.

Ormai siamo attempatissimi. Io tra un po’, proprio a livello biologico, sarò impossibilitata. Lui spero che cerebralmente si renda conto che non può fare altri figli. Lì sarebbe un problema anche per i cinque discendenti. Non c’è più spazio per nessuno”.