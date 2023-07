NEWS

Andrea Sanna | 4 Luglio 2023

Amici 22

Qual è la verità sul rapporto tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari? Il ballerino svela come stanno le cose tra loro

Qual è la verità sul rapporto tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari? Sul vincitore di Amici 22 e la sua partner di ballo in questi mesi si è detto davvero di tutto. A parlarne è stato il ballerino in una recente intervista, come vi riporteremo qui di seguito.

C’è da dire che entrambi hanno sempre e solo parlato di amicizia speciale, scacciando via quanto più possibile i gossip. Uno dei loro ultimi interventi risale all’ospitata da Fiorello a Viva Rai 2, quando il conduttore li ha incalzati con una domanda sul loro legame e hanno risposto all’unisono con: “Siamo solo amici”.

Nonostante ciò, però, si è continuato a parlottare sul web e non solo e alcuni utenti sono parsi piuttosto scettici e convinti che i due stiano nascondendo qualcosa. Anche un recente video in cui si danno un bacio al termine di una coreografia o il ballo in riva al mare al tramonto sono stati elementi che hanno fatto sognare i fan di Mattia Zenzola e Benedetta Vari.

A seguito di alcune settimane di silenzi ora l’argomento è tornato a fare capolino tra i vari pettegolezzi dell’estate. Mattia Zenzola in un’intervista rilasciata a Libero ha confidato tutta la verità, spiegando così come stanno realmente le cose tra lui e Benedetta Vari.

Il ballerino ha spiegato che tra lui e l’ex allieva di Amici 22 c’è grande sintonia e che nella sua vita non ha mai avuto tante persone, eccetto i suoi genitori, che si sono presi cura di lui. Da qui le belle parole riservate a Benedetta Vari, da parte di Mattia Zenzola:

“Lei è una persona che comunque c’è per me, questa cosa mi piace tanto e ovviamente viceversa. Siamo tanto legati e stiamo bene insieme quando facciamo delle serate, ci divertiamo. Le giornate sono più belle quando le passi con qualcuno con cui c’è sintonia, tutto qua. Poi c’è anche il fattore artistico che ci lega ancora di più, questo vuol dire tanto”.

Dunque Mattia Zenzola si augura che con questo ennesimo intervento abbia chiarito definitivamente la sua posizione su Benedetta Vari.