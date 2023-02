NEWS

Nicolò Figini | 24 Febbraio 2023

I funerali di Maurizio Costanzo

In queste ore si è diffusa la notizia della tragica scomparsa di Maurizio Costanzo. Leggere della morte del giornalista, che aveva 84 anni, ha sconvolto milioni di italiani soprattutto per quanto è accaduto all’improvviso. Tanti i volti del mondo dello spettacolo a lui vicini che hanno voluto porgere le loro condoglianze a Maria De Filippi e al figlio Gabriele. Tra questi, per esempio, possiamo citare Simona Ventura:

“Non ci sono parole. Davvero, Maurizio, ho sempre pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Per la persona che sei, la profondità che hai, la cultura che hai sempre elargito e la tua sagace ironia, questo paese perde TANTISSIMO. Abbraccio infinitamente Maria, Gabriele, Camilla e Saverio. Eri Vita. Buon viaggio”.

O ancora Antonella Clerici: “Ciao Maurizio, quanti, troppi, ricordi”. Oppure Mara Venier: “Ciao Maurizio…una vita assieme. R.I.P.”. In molti, però, si stanno chiedendo quando si terranno i funerali di Maurizio Costanzo. Come riporta anche il sito FanPage, la camera ardente sarà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. Sabato sarà aperta al pubblico dalle ore 10:30 alle ore 18:00. La stessa cosa anche il giorno successivo, dalle 10:30 alle 18:00. L’ingresso è consentito dal Portico della Virgola.

Per chi vorrà rendere omaggio al giornalista è raccomandato l’uso della mascherina FFP2. I funerali, quindi si celebreranno alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo lunedì 27 febbraio 2023 dalle ore 15:00. In TV verranno trasmessi in diretta su Rai 1. Mediaset, invece, non ha ancora annunciato alcuna disposizione in merito. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Seguiteci per non perdervi tante altre news.