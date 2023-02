NEWS

Nicolò Figini | 26 Febbraio 2023

Il ricordo di Maurizio Costanzo a Domenica In

Nella giornata di oggi, domenica 26 febbraio 2023, va in onda una nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Si tratta di un appuntamento speciale dedicato alla memoria di Maurizio Costanzo, scomparso nella giornata di venerdì improvvisamente. Ieri e oggi, fino alle ore 18:00, a Roma è aperta al pubblico la camera ardente, così che tutti possano dare il loro ultimo saluto all’amato giornalista. Domani, invece, si terranno i funerali alla Chiesa degli Artisti.

Nel corso del talk show la Venier si è lasciata andare a un ricordo che riguarda marito e moglie. Ha fatto un paragone con la sua storia d’amore con Nicola Carraro. In entrambi i casi, infatti, c’è sempre stato uno stretto contatto quotidiano, fatto di preoccupazioni e di attenzioni speciali. Questo ciò che ha detto in diretta:

“Maria con Maurizio aveva lo stesso rapporto protettivo che ho io con mio marito. “Smetti di fumare, di mangiare questo…” Al di là del lavoro, che è tanto per noi e ci impegna parecchio, il centro della nostra vita è accudire i nostri mariti. Parte della nostra giornata è dedicata a loro. Quando Maurizio veniva da me, Maria mi chiamava e mi diceva “mettilo seduto e fagli bere acqua”. Per dire che quando imposti la vita col tuo compagno in questo modo e lui viene a mancare il vuoto è enorme”.

A intervenire anche l’avvocato della De Filippi e di Maurizio Costanzo. Mara Venier gli ha domandato come sarà adesso la vita della conduttrice. Il professionista si è limitato a rispondere che bisognerà stare molto vicino a Maria, farle sentire tutto l’affetto possibile: “Ha bisogno di avere la sensazione che attraverso di noi la vita con Maurizio continui“. Noi tutti ci stringiamo ancora una volta attorno a Maria e alla sua famiglia in questo momento di estremo dolore.