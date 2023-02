NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Febbraio 2023

GF Vip 7

I dubbi di Oriana Marzoli

Non si placa la gelosia di Oriana Marzoli nei confronti di Daniele Dal Moro. Come sappiamo da qualche giorno a questa parte tra i due Vipponi sembrerebbe essere scoppiata la passione, al punto che ci sono stati ripetuti baci. Ciò nonostante la gelosia dell’influencer non sembrerebbe piacere all’ex tronista di Uomini e Donne, che in queste ore ha ammesso di non riuscire a reggere la pressione. Ma non solo. Contemporaneamente a Oriana non andrebbe a genio il rapporto nato tra Daniele e Nicole, e solo poco fa è accaduto qualcosa di inaspettato.

Alcuni fan si sono infatti recati fuori le mura della casa del Grande Fratello Vip 7 per urlare alla Murgia di “non fare la gatta morta con Daniele”. A quel punto non è mancata la reazione di Oriana Marzoli, che poco dopo si è sfogata con Luca Onestini. L’influencer ha così fatto intendere di iniziare a nutrire dei dubbi su Nicole, e in merito ha affermato (QUI per il video):

“Dice che sono amici, ma fino a due settimane fa non si palavano nemmeno. Quando lui poi ha iniziato a parlare di nuovo con me. Prima che rapporto avevano? Mi fanno passare “no ma è un amico”, ma ti ha nominato due volte. Ma gliel’ho detto “ma stai scherzando? Amici da quando?”. Lei ha detto che lui l’ha nominata per due volte perché aveva cambiato atteggiamento nei suoi confronti. Forse sono io…mi sento una cog***na”.

A trovarsi d’accordo con le parole dell’influencer è stato anche lo stesso Luca Onestini, che a sua volta ha iniziato a nutrire dubbi su Nicole. Ma cosa accadrà nelle prossime ore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Nel mentre in queste ore si parla molto della Murgia, che ha fatto discutere anche per via dell’avvicinamento a un altro Vippone: Edoardo Donnamaria. Il conduttore infatti dopo la nuova rottura con Antonella Fiordelisi sembrerebbe avere un feeling con l’attrice, che non è passato inosservato. Ma come si evolveranno le cose in casa? Non resta che attendere per scoprirlo.