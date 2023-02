NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Febbraio 2023

I presunti dettagli sulla morte di Maurizio Costanzo

Poche ore fa abbiamo appreso la triste notizia della morte di Maurizio Costanzo, venuto a mancare all’età di 84 anni. Grande lutto dunque nel mondo del giornalismo e dello spettacolo italiano, e in questi minuti sono in molti che stanno ricordando con affetto il conduttore. A salutare con commozione Costanzo sono stati anche diversi volti celebri della tv, da Simona Ventura, ad Amadeus, a Barbara d’Urso. Nel mentre poco fa è stato annunciato che la camera ardente del marito di Maria De Filippi sarà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, e sarà aperta al pubblico in entrambi i giorni dalle ore 10:30 alle ore 18:00. L’ingresso è consentito dal Portico della Virgola.

I funerali di Maurizio si celebreranno invece alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo lunedì 27 febbraio 2023 dalle ore 15:00. La funzione per di più verrà trasmessiain diretta su Rai 1. Poco fa nel mentre a intervenire è stato Il Corriere della Sera, che ha svelato nuovi dettagli sulla scomparsa del giornalista.

La nota testata infatti ha rivelato come sarebbe morto Maurizio Costanzo. Secondo quanto si legge, pare che il conduttore, che da tempo aveva problemi di cuore, fosse ricoverato da diversi giorni nella clinica Paideia a Roma, dove si sarebbe spento questa mattina. Pare anche che il giornalista proprio dalla sua camera nella casa di riposo abbia seguito il Festival di Sanremo.

Ancora una volta noi di Novella2000.it ci uniamo nel salutare con affetto Maurizio, e nel fare le nostre più sentite condoglianze a Maria De Filippi e a tutta la famiglia.