Cartabianca: Mauro Corona commenta lo scoop di Novella su Roberto Cavalli

Niccolo Maggesi | 16 Marzo 2023

L’ultima puntata di Cartabianca ha visto per certi versi protagonista anche Novella 2000, visto che Bianca Berlinguer, nel consueto segmento che apre la trasmissione di Rai 3, ha chiesto a Mauro Corona di commentare la notizia data dal nostro settimanale sul sesto figlio di Roberto Cavalli, avuto dallo stilista a 82 anni.

Per l’autore e celebre scalatore trentino, la scelta di Cavalli di avere un figlio in un’età in cui – come commentato dalla Berlinguer – “ci si aspetterebbe che uno facesse piuttosto il nonno”, non è né giusta né sbagliata.

Corona però non perde l’occasione di scherzare con il solito umorismo verace: “Vorrei capire se è proprio lui il padre o se l’ha messa incinta qualcun altro”. Lo scrittore si è così guadagnato il puntuale rimprovero della conduttrice a tenere a freno la lingua, prima di aggiungere:

“Mi sembra un atto egoistico mettersi a fare un figlio a 82 anni. Quando questo figlio avrà 10 anni, che è un’età ancora come le ali delle farfalle, appena le tocchi non volano più, Cavalli avrà 92 anni… Comunque, insomma, sono affari loro. Io però non lo avrei fatto”.

Mauro Corona e i figli: ‘Troppe sofferenze, non li avrei fatti’

Il caso Cavalli ha dato a Mauro Corona anche lo spunto per una riflessione più intima sui suoi, di figli. Riflessione che, forse fin troppo istintiva, lo scrittore ha poi repentinamente aggiustato grazie all’ennesimo intervento dell’amata “Bianchina”.

“Con tutto quello che mi è successo, ho messo al mondo gente (il riferimento era ai quattro figli Marianna, Matteo, Melissa e Martina, ndr) che soffre, che sta male, che ha problemi, anche se ha la salute. Io mi sono reso conto di aver messo al mondo gente che sta male, perché la sofferenza fa parte di noi, quindi col senno di poi non li avrei fatti nemmeno a 30″.

È a questo punto che si è inserita Bianca Berlinguer, che ha fatto notare all’amico: “È vero che le avrà dato dispiacere vederli star male, ma è anche vero che i suoi figli hanno impedito alla sua vita di precipitare”. L’obiezione della giornalista ha trovato d’accordo l’alpinista: “Certo che sarei finito male senza i miei. Sicuramente sarei morto”, ha affermato.

Mauro Corona è sposato a Francesca, una donna della quale si conosce poco e nulla. Lo scrittore è in effetti piuttosto geloso del suo privato, anche se in una vecchia intervista alla Zanzara dichiarò di avere avuto diverse relazioni al di fuori del matrimonio, non concependo il concetto di fedeltà coniugale.