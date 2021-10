Mauro Icardi smentisce tutte le voci e posta delle foto con Wanda Nara

1 Le foto di Mauro Icardi e Wanda Nara

In queste ultime ore non si fa che parlare della vita privata di Mauro Icardi. Era da un po’ che l’attaccante e la sua compagna Wanda Nara non erano al centro dell’attenzione mediatica, eppure qualcosa sembra essere successo. A far scattare l’allarme una storia Instagram pubblicata dall’ex opinionista del Grande Fratello Vip, che citava: Otra familia más que te cargaste per z***a“, ovvero: “Hai rovinato una famiglia per un pu****a“. A quel punto la stampa argentina si è messa sulle tracce del pettegolezzo per cercare così di capire cosa stia succedendo realmente e il perché di questa possibile rottura.

Altro campanellino d’allarme il fatto che Mauro Icardi e Wanda Nara abbiano smesso di seguirsi sui social, così come quest’ultima pare aver tolto il segui alla presunta amante del suo sposo. Ebbene sì, perché a quanto dicono i media argentini e la stampa in generale, il calciatore avrebbe tradito sua moglie con una certa Eugenia Suarez, come vedremo in seguito.

Ieri sera dunque avevamo tra le mani queste indiscrezioni. Ma… Mauro Icardi ha stupito tutti! Il calciatore del PSG nella giornata di ieri ha ottenuto un permesso di lavoro dal club per “motivi familiari”, questo è quanto citato dalla società parigina. E oltretutto sui social ha postato delle foto (sia come post che come storie) in compagnia proprio di Wanda Nara, alla quale ha fatto gli auguri per la festa della mamma, così come d’abitudine e tradizione del proprio Paese d’origine. Ecco le foto in questione…

Le foto postate da Mauro Icardi

Se Mauro Icardi ha pubblicato delle immagini in compagnia di Wanda Nara, lei non sembra al momento aver ricondiviso i dolci pensieri di suo marito. Che sia un altro segnale? Al momento è difficile a dirsi, perché il gesto del bomber argentino fa ancora sperare in un ricongiungimento! Staremo a vedere. Andiamo a scoprire intanto chi sarebbe Eugenia Suarez, la cantante al centro di questo gossip….