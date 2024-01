Roberto Alessi lancia una notizia clamorosa sul futuro di Icardi: “Potrebbe tornare all’Inter”

Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Gennaio 2024

Mauro Icardi

Il calciomercato è in fermento e un’indiscrezione lanciata dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha generato diverse reazioni sul web. Si vocifera infatti un possibile ritorno di Mauro Icardi all’Inter e un suo post sui social insospettisce i tifosi nerazzurri.

Il rumor sul ritorno di Mauro Icardi

Mauro Icardi all’Inter: utopia o ci sono delle concrete possibilità che in questa sessione di calciomercato El niño del partido possa tornare a indossare la casacca che dal 2013 al 2019 l’ha visto protagonista anche da capitano? Difficile a dirsi al momento, ma quel che si dice a Milano sembra far ben sperare.

A lanciare il rumor a La Vita in Diretta è stato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. Durante l’appuntamento di ieri si è parlato della vittoria a Ballando con le Stelle di Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi. Ed è qui che il direttore ha parlato anche del futuro di Maurito:

“Lei è un procuratore, e qui vi do un piccolo scoop. A Milano si dice che potrebbe tornare a giocare nell’Inter e io spero che sia così. E dato che siamo in questi giorni… Non so se è vero, in ogni caso la loro prima casa è a Milano”, ha spiegato Alessi.

Lo spiffero rivelato dal direttore Alessi riguardo a un clamoroso ritorno di Mauro Icardi all’Inter ha infiammato il mercato dell’Inter e la sua tifoseria. Tanti di loro infatti vogliono capire di più e in queste ore si domandano appunto se c’è una seria possibilità che l’attaccante lasci il Galatasaray per riabbracciare la maglia del Biscione.

Se c’è chi pensa sia Fantamercato, altri invece hanno preso sul serio la faccenda e sono andati così a spulciare il profilo social di Mauro Icardi, alla ricerca di qualche dettaglio utile. E una frase ha fatto insospettire alcuni dei supporter nerazzurri che ora si domandano: cosa intende dire?

Per festeggiare il Capodanno infatti Mauro Icardi ha postato delle foto insieme a sua moglie Wanda Nara e i figli. A colpire però è stata la didascalia: “Famiglia, amore e nuove opportunità. Così inizia il 2024”. A cosa si riferiva Icardi con “nuove opportunità”? A saperlo!

Qualcuno come detto ci ha visto un riferimento all’Inter, ma ovviamente è tutto da dimostrare. Le voci però continuano a circolare con grande insistenza in queste ore e il possibile ritorno di Mauro Icardi in nerazzurro è senza dubbio la notizia della settimana per chi è appassionato di calcio!