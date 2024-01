Chiara Ferragni torna sui social dopo sedici giorni con un lungo messaggio

Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Gennaio 2024

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata ufficialmente sul suo profilo Instagram dopo il periodo di silenzio che ha deciso di prendersi in seguito al Pandoro-gate.

Chiara Ferragni torna sui social

Chiara Ferragni si è presa per un po’ di tempo per sé stessa in seguito alle polemiche che l’hanno travolta. tutto sono a conoscenza del fatto che l’Antitrust l’ha multata perché ha ritenuto che fosse stata poco chiara con i consumatori durante la vendita del Pandoro con il suo marchio. Lei stessa si è scusata, ritenendo però la punizione eccessiva e affermando che l’avrebbe impugnata in Tribunale.

Dopo essersi fatta vedere nelle Stories di Fedez alla Vigilia di Capodanno oggi è finalmente tornata attiva sul proprio profilo Instagram. Qui sotto possiamo vedere la prima foto che segna il ‘come back‘. Ha aperto un box domande per chiedere ai follower come stanno e poi ha aggiunto: “Mi siete mancati“.

Il ritorno di Chiara Ferragni sui social

Poco dopo Chiara Ferragni ha anche scritto un lungo messaggio di ringraziamento. L’influencer ha espresso tutto il suo affetto e tutta la sua gratitudine verso coloro che l’hanno sostenuta in questo periodo molto complicato. Non solo gli amici e i famigliari ma anche i follower che non hanno mai smesso di credere in lei:

“Ringrazio tutte le persone che hanno mandato un messaggio o un direct. Che hanno chiesto come stessi e che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi ascolta e a chi non vuole affossare ma aiutare”.

L’imprenditrice digitale prosegue affermando di aver apprezzato chi ha espresso la propria opinione in modo cordiale e costruttivo: “Perché nella vita c’è tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire“. Chiara Ferragni conclude dicendo che le persone che ti vogliono bene per davvero si vedono nel momento del bisogno.

Vedremo adesso cosa le riserverà il futuro e in che modo riprenderà la comunicazione con i propri follower. Vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi del caso.