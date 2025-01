Oggi è spuntata una segnalazione in merito a un presunto bacio tra Diego Lazzari e Teodora, entrambi ex concorrenti di Amici 24. Nelle ore successive, però, sarebbe arrivato il commento della fidanzata del cantante, Camilla De Pandis.

Diego Lazzari è stato uno dei cantanti in gara ad Amici 24 ma ha dovuto lasciare la scuola dopo aver perso una sfida. Anche Teodora ha dovuto abbandonare il suo banco in seguito a uno scontro con un’altra ballerina che il giudice esterno ha ritenuto migliore di lei.

In queste ore è emerso un gossip secondo il quale i due ex concorrenti si sarebbero baciati in un locale. Peccato però che non ci siano prove fotografiche a sostegno di tutto questo e per tale ragione il rumor va preso con le pinze. Del resto sappiamo che Diego è felicemente fidanzato con Camilla De Pandis da diverso tempo.

Proprio quest’ultima, oggi pomeriggio ha pubblicato un lungo video all’interno del quale si impegna a fare un trend su TikTok mentre si trucca. Rivela ciò che pensa su tante cose che, forse, per la società potrebbero risultare scomode. Non sappiamo se quanto ha detto in un determinato frangente sia da ricollegare alla segnalazione, ma i suoi fan pensando di sì. Queste le sue parole:

“Parto con il botto. Se il tuo ragazzo ti tradisce con un’amica o una ragazza X, la ragazza X – specialmente se sa che il ragazzo in questione è già impegnato, è ‘aggettivo che già sappiamo tutti’.

Ma la colpa è sempre ed esclusivamente solo del tuo ragazzo perché lei può provarci e fare qualsiasi cosa ma è il ragazzo che deve dire di no”.

Si stava riferendo alla situazione in questione? Oppure è semplicemente un caso che il video con questa argomentazione sia spuntato proprio dopo la segnalazione? Sempre Camilla stessa ha rivelato la verità nei commenti del suo video: “Ero con loro raga, easy“. Questa frase mette un punto alla questione: tra Diego e Teodora non c’è stato assolutamente nulla.