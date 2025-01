In questi giorni Daniele si è sfogato con la maestra Alessandra Celentano e in lacrime ha raccontato di essere stato vittima di bullismo durante l’adolescenza. Oggi, nel corso della nuova puntata di Amici 24, Maria De Filippi ha così mostrato la clip al pubblico.

Daniele in lacrime ad Amici 24

In questi giorni nella casetta di Amici 24 è arrivato un compito per Daniele da parte di Deborah Lettieri. La maestra infatti ha affermato di non riuscire a vedere l’anima del ballerino quando danza e ha dunque deciso di assegnarli una prova per potersi ricredere. Poco dopo però l’allievo di Alessandra Celentano, sfogandosi proprio con la sua maestra in sala prove, è scoppiato in lacrime e ha così affermato: “Questa cosa non riesco a sopportarla. Questa è una parte sensibile. Da piccolo l’ho sempre mostrata facilmente e poi crescendo…”.

LEGGI ANCHE: Amici 24, la somiglianza tra lo sfidante di Nicolò e Valerio Scanu

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti spiazzando tutti Daniele ha raccontato anche di essere stato vittima di bullismo durante gli anni dell’adolescenza e ha dunque aggiunto: “Tutto questo è nato da quando ho cominciato a ballare. Mi urlavano contro, mi offendevano, mi rubavano gli oggetti scolastici, fuori scuola mi tiravano gli spintoni”.

Il momento, andato in onda in uno dei recenti daytime, ha emozionato tutto il pubblico e oggi nel corso della nuova puntata di Amici 24 Maria De Filippi ha deciso di mostrare nuovamente il filmato. Poco dopo Daniele, visibilmente emozionato, ha eseguito il compito di Deborah Lettieri e ha conquistato tutti i telespettatori. La stessa prof si è complimentata con il ballerino, che ha così superato la prova a pieni voti.

LEGGI ANCHE: Questa allieva aveva già tentato di entrare ad Amici l’anno scorso come sfidante (VIDEO)

Deborah ha poi invitato Daniele a continuare su questa strada e si è dichiarata più che entusiasta della performance del giovane allievo della scuola.