Spunta l’ipotesi ripescaggio tra i concorrenti che sono stati eliminati dal Grande Fratello. Il programma al momento non ha confermato nulla, ma se ci fosse l’ennesimo colpo di scena? Ecco cosa è emerso!

Ripescaggio tra gli ex del Grande Fratello?

La Casa del Grande Fratello potrebbe presto ripopolarsi di concorrenti (non che non ce ne siano almeno numericamente). Ma a quanto pare giovedì è previsto l’ingresso di Maria Teresa Ruta, ma non solo. Secondo quanto rivelato da una fonte a 361 Magazine in esclusiva, pare che gli autori stiano pensando a un ripescaggio tra gli ex concorrenti del GF 18:

“Hanno detto dalla produzione di preparare le valigie perché ci sarà un ripescaggio. Sperano cosi di far rientrare Helena“, si apprende dall’anonima fonte che avrebbe rivelato questa indiscrezione sul Grande Fratello.

Pare infatti che dopo l’eliminazione della modella brasiliana, il pubblico avrebbe perso l’interesse di seguire il reality show di Canale 5. La sua uscita sconvolgente dal programma ha indignato in tanti. Si è tenuta infatti una vera e propria rivolta social e c’è chi ha messo in dubbio il televoto. Per questo sul web si sono scatenati gli hashtag “Giustizia per Helena” e “Ripescaggio Helena”, con l’intento di porre l’attenzione su tutto questo.

C’è anche chi tifa e suggerisce al Grande Fratello un ritorno non solo di Helena, ma anche di Iago García, c’è chi invece rivorrebbe anche Yulia Naomi Bruschi, o ancora Maria Monsè e sua figlia Perla. Anche se la Prestes al momento sembra essere in vantaggio su tutti.

Ora come ora questa è una notizia da prendere con le pinze e non sappiamo se effettivamente quanto detto si concretizzerà o meno. Ma se così fosse sarebbe l’ennesimo colpo di scena da parte del Grande Fratello.

Ricordiamo intanto che domani sera scopriremo intanto chi sarà il nuovo concorrente eliminato. In nomination sono in 9 e uno di loro sarà costretto a lasciare la Casa più spiata d’Italia.