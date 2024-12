Arriva in una canzone rap il nuovo dissing de I Me Contro Te rivolto ai DinsiemE. Ecco cosa dice la canzone di Sofì e Luì.

Il dissing de I Me Contro Te

In questi giorni sul web si sta tanto parlando del botta e risposta a distanza tra I Me Contro Te e i DinsiemE, due coppie molto popolari sui social. Ora ne è giunta una replica, cantata, da parte di Luì e Sofì. Ma per capire il perché di tutto questo è bene partire dalle origini.

Tutto ha avuto inizio quando durante la prima puntata del loro podcast, I Me Contro Te hanno attaccato i DinsiemE considerandoli la loro copia nei contenuti. C’è da precisare però che non li hanno mai citati direttamente. Dato che si sono sentiti chiamati in causa, hanno pensato bene di replicare.

Ciò che non sembrano gradire I Me Contro Te è che i loro “rivali” DinsiemE non riconoscano di realizzare gli stessi contenuti. Come detto tra le parti c’è stato un dissing che è continuato e che ora è sfociato con un brano pubblicato da Sofì e Luì su YouTube.

La canzone rap in questione ha come titolo “Copia Copia Copia” e sembra avere diversi riferimenti e frecciatine ai DinsiemE. Ecco qui cosa è emerso dal brano che ha fatto già il giro dei social e sta facendo molto chiacchierare…

Tra le frasi riportate nella canzone, ce ne sono alcune che colpiscono particolarmente. Una su tutte quando Luì all’inizio del brano fa riferimento alla questione del signor S. con: “Aspetti sto momento fra da tipo sette anni”.

Ma non sono. Perché c’è un’altra frase pronunciata da Sofì, che è un’altra bella frecciatina che I Me Contro Te lanciano ai loro rivali: “Con due video hai fatto il panico, noi con due dischi di platino, voi con il vizio del plagio, bro”.

Peraltro c’è un’altra parte interessante, incentrata al film di Natale in uscita “Cattivissimi a Natale”, dove il duo ha lanciato un’altra bordata: “Abbiamo fatto anche il film di Natale, voi al massimo vi fate un film mentale”.

Insomma Sofì e Luì senza risparmiarsi si sono espressi sulla vicenda. Ora ci si aspetta una reazione da parte dei DinsiemE. Come risponderanno?