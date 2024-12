I Me Contro Te sono attualmente al centro di un dissing con i DinsiemE, un’altra coppia di YouTube Italia, accusata da Luigi Calagna e Sofia Scalia di copiare i loro contenuti.

Il dissing in corso tra i Me Contro Te e i DinsiemE

Negli ultimi giorni sta facendo discutere il dissing sorta tra i Me Contro Te e i DinsiemE. Parliamo di due coppie piuttosto popolari su YouTube in Italia, che si occupano di intrattenimento per bambini.

Il tutto è esploso ultimamente, con il debutto della prima puntata del podcast di Luì e Sofì, che già dal titolo, non lasciava ben sperare: “I Me Contro Te di Wish“. Durante questo episodio di esordio, la coppia ha attaccato i DinsiemE, accusandoli di copiare i loro contenuti, senza però mai nominarli esplicitamente.

Citarli espressamente sarebbe servito a poco. I diretti interessati, infatti, si sono comunque sentiti presi in causa. Per questo motivo ci hanno tenuto subito a rispondere, alimentando così il dissing che è ancora in corso.

Stando ai Me Contro Te il “plagio”, se così possiamo chiamarlo, va avanti da parecchio tempo. Non ne hanno mai fatto una questione di stato, però, consci del fatto che “Quando c’è qualcosa di successo, è inevitabile che venga copiato.”

A infastidire i Me Contro Te è piuttosto il non ammettere da parte dei DinsiemE quella che per loro è la realtà dei fatti, ovvero che li stanno copiando nei contenuti, e non solo, da diverso tempo. Pare, invece, che Dominick Alaimo ed Erick Parisi dichiarino di non conoscerli proprio.

Sempre nel corso della prima puntata del podcast, Luì e Sofì hanno raccontato come si sono accorti di essere, a detta loro, copiati. Tornando indietro con la memoria, hanno dichiarato:

“Quando abbiamo iniziato con i nostri vlog abbiamo spaccato. Abbiamo inventato la storia del Signor S. che ha avuto un successo clamoroso. Ad un certo punto abbiamo visto che c’erano un canale che si chiamava così ma non eravamo noi a gestirlo. Sapevamo che c’era un impostore che voleva fare visualizzazioni con i nostri contenuti. Abbiamo interpellato un avvocato per far cambiare nome a quel canale, a quel punto hanno usato un nuovo nome ma ormai avevano già centinaia di migliaia di iscritti.“

Come anticipato, la risposta da parte dei DinsiemE non si è fatta attendere ed è arrivata tramite un video di TikTok. La coppia ha subito ribattuto dicendo che questo attacco a loro servirebbe ai Me Contro Te solo per fare views, promuovere il nuovo canale del podcast e il nuovo film.

“Nel video hanno detto tantissime cose non vere. La verità è che loro non riescono ad accettare il fatto che possono esserci altre persone nel loro campo che possono fare video su YouTube per lo stesso pubblico. […] Nel corso di tutti questi anni hanno provato ad ostacolarci in tanti modi, di sabotare tanti nostri progetti. […] Non copiamo, non stiamo li a guardare quello che fate. Potevamo parlarne. Se volete possiamo chiarire.“

@dinsieme.official E proprio perché non vorremmo mai essere come loro, ci limitiamo a questo video ed evitiamo di rispondere a certe frasi in particolare… ma possiamo dirvi che quando ci guardiamo allo specchio siamo estremamente orgogliosi di essere noi, di tutto quello che abbiamo realizzato da soli e non abbiamo mai sentito il bisogno di screditare qualcun altro. ♬ suono originale – DinsiemE

Dopo queste due esposizioni dirette, il dissing è proseguito con un botta e risposta fatto di brevi video frecciatina su TikTok, caricati tra ieri e che potete recuperare sul profilo dei Me Contro Te e su quello dei DinsiemE.