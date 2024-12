Durante la puntata di Belve, Teo Mammucari ha nominato Selvaggia Lucarelli e non è tardata ad arrivare la sua reazione sui social…

Teo Mammucari nomina Selvaggia a Belve

L’intervista di Teo Mammucari a Belve è stata breve, ma intensa e ha suscitato diverse reazioni, persino da parte dell’ex del conduttore sui social. E mentre il presentatore ha postato e poi cancellato un video, anche Selvaggia Lucarelli ha detto la sua dopo essere stata citata in trasmissione.

Tutto è cominciato dalle prime battute. Fin da subito le cose non si sono messe bene, alla domanda ormai iconica di Francesca Fagnani: “Che belva si sente?”. In seguito la presentatrice ha commentato: “Lei si è proposto, ci ha scritto e la ringrazio per questo. L’abbiamo fatta aspettare un anno, come mai voleva venire?”.

Questo particolare svelato così a bruciapelo (anche se non è la prima volta che accade) ha provocato la reazione di Teo Mammucari, che ha citato Selvaggia: “Sei partita come la Lucarelli!”, ha detto con un tono infastidito. Francesca Fagnani però non si è fatta intimorire e a tono ha ribattuto: “Vabbè è un complimento, ma perché è voluto venire ospite?”.

Ed è qui che Mammucari ha replicato: “Perché mi piace come lavori, ma pensavo una cosa più leggera, ora capisco che sono argomenti seri, mi dai addirittura del Lei”. La Fagnani ha fatto sapere che lei dà del “lei” a tutti i suoi ospiti, anche se poco prima in camerino si sono salutati amichevolmente.

La citazione di Teo Mammucari rivolta a Selvaggia Lucarelli, ovviamente, non è sfuggita alla diretta interessata, come possiamo vedere dalle storie su Instagram…

La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli dopo la frase di Mammucari a #Belve pic.twitter.com/7EXmuJTChD — Novella2000 Archive (@disagio_tv) December 11, 2024

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Come detto non è tardata ad arrivare, ovviamente, l’ironica reazione da parte di Selvaggia Lucarelli. Sui social la giudice di Ballando con le Stelle ha da prima condiviso un video con la frase di Teo Mammucari in cui è stata citata e a seguire ha postato un lungo filmato ripreso dalla diretta del dance show di Rai 1.

Nella clip in questione si vedono la giurata di Ballando e il conduttore discutere. Lui non ha preso bene una battuta fatta da Selvaggia Lucarelli ed è sbottato. In seguito, come mostrato dal video, sono emerse fuori altre questioni, tirate in ballo da Mammucari. Infine Teo, resosi conto di aver esagerato, ha chiesto scusa a Selvaggia ammettendo l’errore.

Tra le altre cose poi da notare come nel primo video Selvaggia ha scritto con il suo solito humor: “È esattamente quello che si è visto a Ballando”, per poi aggiungere: “Comunque è l’anno del ‘ve l’avevo detto'”.

Ci sarà una contro replica di Teo Mammucari?