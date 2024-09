In queste ore a far divertire il web è stato un simpatico video caricato sui social dei Me Contro Te. Sofì ha infatti deciso di fare uno scherzo a Luì e ha così riempito la sua Ferrari con numerose palline colorate.

Il video dei Me Contro Te non passa inosservato

Sono ormai anni che i Me Contro Te sono nel cuore del grande pubblico. Il celebre duo composto da Luì e Sofì ha conquistato infatti grandi e piccini e solo nel corso dell’ultimo anno non sono mancate grandi emozioni. Di recente infatti la coppia ha festeggiato ben 10 anni di carriera e per l’occasione si è svolto un lungo tour teatrale in giro in tutta Italia. Ma non solo. Il duo è infatti anche tornato al cinema con il film Operazione Spie, che ha ottenuto un ottimo successo.

In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto divertire il web. Tutto è iniziato quando Sofì ha deciso di fare uno scherzo a Luì. A quel punto ha riempito la Ferrari del suo compagno con numerose palline colorate, per poi affermare sui social: “Qual è lo scherzo più cattivo che avete mai fatto? Inizio io. Ops Luì, mi dispiace tanto, ho riempito la tua macchina di…palline colorate!”. Poco dopo Sofì ha aggiunto: “È bellissimo, vorrei vivere qui dentro. Scherzo riuscito”.

Il video del momento naturalmente ha fatto in breve il giro del web e non sono mancati i commenti ironici degli utenti. Nel frattempo i fan si chiedono quando i Me Contro Te si uniranno in matrimonio. Non tutti sanno che Luì e Sofì sono una coppia anche nella vita e proprio qualche anno fa c’è stata una bellissima proposta di nozze.

Qualche mese fa però il duo aveva annunciato che le nozze sono state rimandate per via dei numerosi impegni lavorativi ma che tuttavia a breve sarebbero state celebrate. Che dunque prossimamente arrivi la lieta notizia? Non resta che attendere per scoprirlo.