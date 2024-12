Girano voci sui Me contro te in cui si dice che Luì e gay e che la relazione tra loro è falsa. La coppia ha replicato

Sta girando una voce sui Me contro te in cui si dice che Luì è gay. Il rumor è arrivato ai diretti interessati che hanno quindi commentato la questione nel loro podcast. A tal proposito hanno risposto nel merito parlando anche di diffamazione. Ecco cosa hanno detto.

Luì dei Me contro te è gay? Arriva la risposta dei due youtuber

Da un po’ di tempo gira una notizia riguardante i Me contro te in cui si dice che Luì è gay. Ma non solo, si dice anche che la storia con Sofì sia falsa o che lui la prenderebbe in giro fingendo. Le voci sono arrivate fino ai diretti interessati che, nella quarta puntata del podcast di Youtube inaugurato quest’anno, hanno affrontato l’argomento.

Per prima cosa hanno affrontato il fatto che varie persone sui social dicono che loro sarebbero una coppia finta, che non starebbero insieme davvero. I due hanno ovviamente negato, trovando anche queste affermazioni senza senso. Poi hanno appunto parlato delle voci su Luì gay. Come dice la stessa Sofì, questo è un commento che c’è sempre stato e che ogni tanto torna “di moda”. Lo youtuber ha raccontato che questa domanda lo ha perseguitato sin dall’inzio. Ma se prima appunto era solo una domanda, ora si sarebbe trasformata in un’affermazione.

“Abbiamo appena fatto 12 anni di fidanzamento! Ma poi perché dovrei nasconderlo se fosse vero?”, ha detto Luì. Successivamente è arrivato il racconto di Sofì: “Nella storia del dissing c’è stata una persona che ha fatto un articolo scrivendo ‘una delle due coppie è gay e noi sappiamo chi è’. E tutti sotto scrivevano ‘ma ovviamente Luì'”. A questo punto Luì ha detto: “Questa è diffamazione totale! Intanto la persona che ha scritto questa roba qua…poveretto…lasciamo stare i commenti. Scrivere qualcosa del genere per noi non fa nulla, perché ci passiamo su con un sorriso. Ma è assurdo che persone con milioni di folllowers possano scrivere cose del genere. Io non riesco a spiegarmi questo accanimento sulla mia sessualità”.

LEGGI ANCHE: Bianca Guaccero ha presentato sua figlia Alice a Giovanni Pernice

I Me contro te hanno parlato del fatto che non è offesivo il dire che Luì è gay, perché di certo non la considerano un’offesa. Più che altro sono infastiditi dal fatto che, nel 2024, ci siano persone che considerino offesa dire a qualcuno che è gay. La cosa che li infastidisce è il far girare falsità sul loro conto. E anche Sofì si è sfogata dicendo: “Nel momento in cui dicono che sei gay, cercano di offendere te. Ma offendono anche me, perché io sarei la cretina che non si è accorta di niente. Inoltre, offendono anche la nostra community, perché questa persona dice ‘voi non ve ne siete mai accorti'”.

La coppia dei Me contro te ha concluso dicendo che forse tutto questo nasce da una speranza degli utenti che un giorno possa uscire su di loro uno scandalo. C’è chi magari vorrebbe che i due abbiano qualcosa da nascondere sotto questa apparente perfezione e che prima o poi esca allo scoperto.