Ospite di Storie di donne al bivio, Bianca Guaccero ha parlato della sua relazione con Giovanni Pernice, suo insegnante a Ballando con le stelle. La conduttrice ha raccontato come procede il rapporto tra loro e ha rivelato di avergli fatto conoscere la figlia Alice.

L’incontro tra Giovanni Pernice e la figlia di Bianca Guaccero

Per Bianca Guaccero Ballando con le stelle è stato la sua svolta, un programma che le ha davvero cambiato la vita e le ha portato successo e felicità. La conduttrice, infatti, non solo ha vinto l’edizione 2024 (tutta meritata), ma grazie a Milly Carlucci ha anche trovato l’amore. Stiamo parlando del suo insegnante Giovanni Pernice di cui il primo gossip ha poi trovato conferma dai diretti interessati.

Reduce dalla vittoria, quindi, la Guaccero è stata oggi ospite del programma Storie di donne al bivio, su Rai2. E qui ha parlato, tra le altre cose, anche della sua relazione con il ballerino rivelando che sta andando tutto a gonfie vele. E va così bene che ha deciso anche di presentargli la figlia Alice.

Parlando del primo incontro con Giovanni, Bianca Guaccero ha praticamente detto che tra loro è nata subito una bella sintonia e chimica: “Non era un volto storico del programma, quindi mi ha presa alla sprovvista. Tra noi è nata una sfida, gli dicevo che non sarebbe riuscito a conquistarmi, poi alla fine ci è riuscito”.

Riguardo all’incontro di Giovanni Pernice con la figlia di Bianca Guaccero, Alice, la vincitrice di Ballando con le stelle 2024 ha spiegato cosa ha detto la bambina. Ha raccontato: “Lei gli ha detto: ‘Mi raccomando, Giovanni, fai diventare mia madre più competitiva’. Sono un’associazione a delinquere tutti e due, io non sono mai stata molto competitiva, però in una gara devi esserlo. Mia figlia si è appassionata tantissimo alla competizione, mi diceva che Giovanni volesse il meglio da me, che volesse tirare fuori il meglio”.

E adesso per Bianca Guaccero le soddisfazioni continuano. Infatti è stata scelta da Carlo Conti per condurre il Prima Festival insieme a Gabriele Corsi. Con loro ci sarà anche Maria Sole Pollio in veste di inviata che parlerà con gli artisti prima di ogni serata del Festival.