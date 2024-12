In queste ore molti si stanno chiedendo perché la pagina Wikipedia dei Me contro te è oscurata. Cosa è successo? Dopo il mistero, arriva la risposta dei diretti interessati. Luì e Sofì, infatti, hanno spiegato l’accaduto e com’è la situazione adesso. Ecco tutti i dettagli.

Perché la pagina Wikipedia dei Me contro te è oscurata

Da ieri molti utenti e fan dei Me contro te hanno notato che la pagina Wikipedia della coppia di youtuber è oscurata, perché? Per molto questa domanda non ha ricevuto risposta e sono nate tantissime ipotesi, fino alle più disparate coinvolgendo anche i DinsiemE.

Infatti per un po’ di giorni c’è stato un vero e proprio dissing di fine 2024 che è quasi arrivato al pari di quello tra Fedez e Tony Effe (ma senza offese di basso livello). Le due coppie di youtuber per bambini, infatti, hanno iniziato un botta e risposta a distanza con accuse reciproche.

I Me contro te avevano detto, nel loro podcast, che esistevano altri yuotuber che li copiavano in tutto e per tutto, probabilmente per invidia del loro successo. Il pensiero era andato ai DinsiemE poiché fanno praticamente le stesse cose, con lo stesso target di pubblico e sono anche loro una coppia non solo sul lavoro, ma anche nella vita. E proprio quest’ultimi avevano replicato dando appunto avvio a questo scontro social.

Quindi perché la pagina Wikipedia dei Me contro te è oscurata? C’entrano i DinsiemE? La risposta è arrivata proprio da Luì e Sofì.

La spiegazione di Luì e Sofì sulla pagina Wikipedia

No, non c’entrano i DinsiemE riguardo i motivi del perché la pagina Wikipedia dei Me contro te è oscurata. A quanto pare la colpa sarebbe di alcuni hater dei due youtuber. In pratica degli utenti avrebbero iniziato a scrivere falsità sulla pagina Wikipedia della coppia, quali informazioni o avvenimenti mai accaduti.

A questo punto i due contet creator sono stati costretti a correre ai ripari contattando la piattaforma e segnalando prima di errori. Ma poi si sono ritrovati a chiedere di non far più modificare la pagina. Ecco che allora, come da prassi, essa è stata momentaneamente oscurata. A spiegare tutto quanto sono stati proprio Luì e Sofì nel loro podcast. In particolare lui ha detto:

“Il nostro profilo Wikipedia, a un certo punto della nostra carriera, è statto riempito di hating, tantissimi commenti di hater che andavano a modificare la pagina e scrivevano delle cose non vere, robe che non erano mai successe. E soprattutto avvenimenti anche dal vivo legati ai nostri eventi, cose che non erano mai successe. Solo che, essendo in massa a segnalare questi avvenimenti, Wikipedia li prendeva per veri e quindi aggiungeva queste modifiche alla pagina. La prima volta abbiamo segnalato che era un errore, la seconda abbiamo segnalato che era un errore, la terza volta abbiamo detto ok o non fate più modificare la pagina o dovremmo agire per vie legali”.