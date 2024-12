Domani 29 dicembre Tradimento, la nuova serie di Canale 5, andrà regolarmente in onda nonostante la pausa natalizia. Ecco le anticipazioni e la trama della puntata.

Anticipazioni Tradimento del 29 dicembre

Leggiamo subito le anticipazioni e la trama completa di Tradimento del 29 dicembre:

Yesim vuole a ogni costo ufficializzare la sua storia con Tarik e affronta Güzide in aula, con la richiesta di separazione da Tarik. La giudice però non vuole piegarsi alle provocazioni della donna e ne nasce una discussione. Talmente tanto duro lo scontro che degenera. Infatti Yesim afferra Güzide per un braccio. La situazione degenera. Taner lì presente la accusa di aggressione. L’accaduto provoca l’arreso di Yesim, ma Güzide decide di non proseguire con la denuncia.

Intanto Umit si trova a vivere un vero dramma personale, dato che la moglie Sema ha lasciato il Paese e ha portato con sé la loro figlia Deniz. Lui disperato chiede aiuto a Tarik, che gli dà una mano.

Ozan nel mentre sembra turbato dalla relazione del padre con Yesim e dal modo in cui Tarik tratta Güzide. Ciò scatena dunque un confronto con sua madre e la richiesta di difendersi con maggiore decisione. Lei però mantiene pazienza.

Tarik vede il video in cui Yesim maltratta e insulta Güzide e per questo decide di affrontarla. Nel frattempo Oylum preferisce rinunciare alla presenza di suo padre come legale e sceglie Sezai. Nel mentre proprio Sezai rivela di aver scoperto che il capo della sicurezza dell’ambasciatore nasconde della droga a insaputa del suo datore di lavoro.

Dietro richiesta di Güzide, Oltan rapisce e ricatta Davut con l’intento di scoprire la verità sulla notte dell’incidente, pur di scagionare Oylum. Tutto sembra andare bene. Il giorno della sentenza, però, Davut non si presenta in aula per testimoniare e quando il giudice parla di condanna, Güzide esplode. La giudice lo minaccia di dimostrare che ha accettato una tangente dall’ambasciatore. Ma per questo motivo viene arrestata.

Nell’ultima parte della puntata di Tradimento, durante il processo di Oylum, c’è l’accusa di Güzide nei confronti del giudice Ismet. Secondo lei è stato corrotto. per tale ragione però ne subisce le conseguenze e finisce in custodia cautelare.

Lara su consiglio di Kaan, contatta Mesut. Gli chiede di convincere Ozan a chiamarla, perché ha delle informazioni su Kaan. Yesim invece prova a contattare Tarik, ma con scarsi risultati.

Quando e dove va in onda Tradimento

A differenza delle altre serie turche in pausa per il Natale, Tradimento non subirà nessuna modifica. Quando va in onda la puntata? Lo show è in programma ancora una volta domenica in prima serata su Canale 5, alle 21:30.

Vedremo se con l’arrivo del nuovo anno ci saranno delle modifiche nella programmazione della rete.

Dove vedere in TV e in streaming

Per sapere dove vedere Tradimento in TV e in streaming come fare?

Se volete potete seguire in TV su Canale 5, ma anche in streaming su Mediaset Infinity.

Grazie alla piattaforma, a seguito di registrazione o accesso (da sito, smart TV o app), si può vedere una puntata o tutti gli episodio al momento caricati.