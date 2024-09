Forse non lo sapevate ma Tony Effe ha recitato in una fiction e alcuni film quando era solo un bambino. Ecco il video

Sapevate che Tony Effe, prima di diventare un rapper di successo, è stato anche attore quando era solo un bambino? Ecco in quale fiction e film lo abbiamo già visto e il video.

Tony Effe è stato attore da bambino

Oggi Tony Effe lo conosciamo per essere un rapper di successo e anche per la sua vita privata, basti pensare al presunto flirt con Giulia De Lellis che ha tenuto banco per tutta l’estate. Adesso che ci avviciniamo all’autunno, invece, ha iniziato un ‘dissing‘ con Fedez e il suo amico Nicky Savage a causa di un litigio che non ha un’origine ben definita.

Si pensa che un motivo possa essere un presunto flirt tra Tony e Chiara Ferragni, dopo che quest’ultima si era lasciata con Federico. Altri ancora invece credono si tratti di uno scontro derivato da dei presunti apprezzamenti che Fedez avrebbe fatto a Taylor Mega, ex fidanzata di Tony.

Mentre aspettiamo una risposta a questo mistero e eventuali sviluppi sulla situazione spostiamo la nostra attenzione sul passato di Tony Effe. Infatti, forse non tutti sono a conoscenza del fatto che il rapper da bambino ha debuttato come attore in un film nel 1995. All’epoca aveva solo 4 anni ed è apparso accanto a Carlo Verdone in Viaggi di nozze. Poi è apparso anche ne L’ombra del gigante, Paparazzi e Prigioniera del cuore.

Qui sotto invece possiamo vedere il rapper vestire i panni di un bambino che si chiama Tony, un bambino che è costretto a rinunciare al sogno di giocare a calcio a causa della sua malattia. Si tratta di una serie TV Rai intitolata Tutti per uno. Voi lo sapevate e lo avevate riconosciuto? Fatecelo sapere con un commento!

Oggi Tony Effe ha cambiato strada e ha deciso di accantonare la carriera da attore preferendo diventare un rapper.