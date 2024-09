Vi siete mai chiesti perché Fedez e Tony Effe hanno litigato? Ecco cos’è successo tra i due ex amici

Dopo gli eventi successivi al 17 settembre 2024 in molti potrebbero chiedersi perché Fedez e Tony Effe hanno litigato. Andiamo subito a scoprire cos’è successo tra i due ex amici e perché oggi sono uno contro l’altro.

Cos’è successo tra Fedez e Tony Effe

I due rapper sono stati molto amici per un certo periodo fino a quando qualcosa nel loro rapporto non si è rotto e tutto è cambiato. Questo ha portato i fan a domandarsi perché Fedez e Tony Effe hanno litigato, ma una risposta definitiva non c’è mai stata. Tutto quello che abbiamo a disposizione ancora oggi sono delle ipotesi.

Qualcuno crede che tutto derivi da degli apprezzamenti che Federico avrebbe fatto a Taylor Mega pur sapendo che si trattava della ex fidanzata di Tony. Altri ancora, invece, sostengono che i due ex amici siano oggi uno contro l’altro a causa di un presunto flirt di Tony Effe con Chiara Ferragni, dopo la loro separazione. Ma i possibili motivi non si fermano solo al lato sentimentale.

Altri utenti del web pensano che il motivo che ha fatto nascere il conflitto riguarda un rifiuto di Tony. A quanto pare, come raccontato da lui stesso in un’intervista con Gaia a Radio 105, Fedez gli avrebbe proposto di collaborare ma la risposta del collega sarebbe stata negativa. Ovviamente non possiamo sapere che cos’è successo con esattezza tra Fedez e Tony Effe.

Anche se non sappiamo con esattezza perché Fedez e Tony Effe hanno litigato la cosa certa è che il 17 settembre 2024, è partito quello che in gergo si chiama ‘dissing‘. Forse le parole usate nelle canzoni potranno darci un indizio sul perché Fedez e Tony Effe hanno litigato. Il secondo, infatti, ha pubblicato una canzone in cui sembra menzionare Chiara Ferragni e anche la bevanda prodotta dall’ex amico.

Ma a essere tirato in causa in tutta questa spinosa situazione è stato anche Nicky Savage, che ha collaborato con Federico al brano “Di Caprio“. Tony Effe lo accusa di averlo voluto imitare da sempre e la risposta non è tardata ad arrivare.

Nel caso dovessero trapelare informazioni più certe sul perché Fedez e Tony Effe hanno litigato vi aggiorneremo.