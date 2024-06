NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Giugno 2024

Con un video postato sui social, i Me Contro Te hanno mostrato il loro parco gonfiabile personale, che si trova nel giardino della loro casa.

Il parco gonfiabile dei Me Contro Te

Sono ormai anni che i Me Contro Te sono nel cuore del pubblico. Il celebre duo formato da Sofì e Luì proprio in questi mesi ha festeggiato i primi 10 anni di carriera e per l’occasione non è mancato uno spettacolo che li ha portati in giro in tutta Italia per incontrare i fan che li hanno sempre sostenuti e supportati. Ma non solo. In questi giorni al cinema è arrivato anche il sesto film della coppia, Operazione Spie, che sta registrando un ottimo successo al botteghino. Ancora una volta dunque il duo è riuscito a stupire il pubblico e di certo anche nei mesi a venire ci saranno grosse sorprese per i fan.

In queste ore intanto qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Con un video pubblicato sui social, Sofì e Luì hanno svelato di aver aperto un vero e proprio parco gonfiabile nel giardino della loro meravigliosa ed enorme casa, che solo qualche mese fa hanno mostrato ai fan. Ovviamente il filmato ha fatto in breve il giro del web e non sono mancati i commenti entusiasti dei fan.

Diverse settimane fa intanto a svelare di essersi imbucata a cena a casa dei Me Contro Te è stata nientemeno che Elodie. La cantante infatti, ospite a Viva Rai 2, ha raccontato un aneddoto che ha fatto sorridere i più e che coinvolge proprio il duo. Queste le dichiarazioni della Di Patrizi in merito:

“Sono stata a cena dai Me contro Te, una volta mi sono imbucata a casa loro. Come è andata? Loro sono vicini di casa di Diletta Leotta, la mia amica. Mi era saltata una cena, la chiamo e le dico: ‘Che stai facendo? Vengo da te’. E lei mi ha detto che sarebbe andata a cena dai Me contro Te. E così le ho detto: ‘Vengo pure io’. Mi sono imbucata però mi sono divertita”.