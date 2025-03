Ospite del podcast Tintoria, Guè ha fatto una critica a Luì dei Me Contro Te: “È un tipo strano, lo trovo inquietante”, ha detto il rapper. Non è mancata la replica dello youtuber sui social.

Guè fa una critica a Luì dei Me Contro Te

A Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone prodotto da The Comedy Club, ha invitato per una chiacchierata Guè. Il rapper ha spaziato su vari argomenti, fino a che non ha parlato dei Me Contro Te, si tratta degli youtuber Sofì e Luì che sui social realizzano dei contenuti per bambini. Ma come ci si è arrivati a tutto questo?

I Me Contro Te sono stati tirati in ballo dai conduttori che, a un certo punto, hanno chiesto a Guè se ha o meno visto il dissing tra il duo formato da Sofì e Luì e i Dinsieme. Ma soprattutto cosa ne pensasse.

“Guarda io devo dirti una cosa. Io ho visto il fatturato. Altro che rap, andiamo a fare canzoni per bambini. Però c’è una cosa che devo dire, che il tipo (Luì ndr) che fa queste cose per bambini per me è davvero creepy. Mi dà… cioè non porterei mai mia figlia”.

Il discorso di Guè è così proseguito: “Non voglio mancare di rispetto, perché anche lui può dirmi delle cose anche se non penso avrò mai un interscambio con loro. Il tipo è strano, non mi sembra adatto. Ha una faccia strana. La tipa (Sofì) è tranquilla, ma lui no”.

In seguito Guè ha anche aggiunto che per fisionomia e fisicità lo vedrebbe adatto in altri ruoli.

Il filmato ovviamente non è passato in sordina è ha trovato la pronta replica da parte dei Me Contro Te e in particolare di Luì, dato che è stato tirato in ballo. Sui social del duo è spuntato un video in cui proprio Luì ha ripreso le parole dette da Guè. Nello specifico ha fatto la “reazione a caldo” alle sue parole.

“No ma figurati, nessuna offesa. Io ho la faccia strana? Io?“, ha detto Luì ironico mentre guardava la clip di Guè ospite di Tintoria, insieme a Sofì. Insomma pare esserci rimasto un po’ male, ma comunque ha preso queste parole con filosofia.