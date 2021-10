1 Le nozze di Meadow Walker

Meadow Walker si è sposata. La figlia di Paul Walker, indimenticabile attore protagonista della saga cinematografica Fast and Furious, si è congiunta a giuste nozze con Louis Thornton-Allan, che di professione fa l’attore esattamente come suo padre. Tutti ricordano sicuramente il terribile incidente stradale che coinvolse e tolse la vita a Paul nel 2013. L’attore, che aveva da poco compiuto 40 anni, perse la vita quando sua figlia Meadow aveva appena 15 anni.

Vin Diesel, collega e amico fraterno di Walker, si prese cura sin da subito dell’educazione della ragazza e divenne a tutti gli effetti il suo padrino. In più interviste l’interprete di Dominic Toretto ha ammesso pubblicamente di sentirsi molto protettivo nei confronti della ragazza, oggi diventata modella. “È la prima persona ad augurarmi buona festa del papà. Vederla con i miei figli è una delle cose più belle – dichiarò Diesel – ci sono momenti in cui la vedo giocare con Pauline e mi colpisce profondamente“. In questo giorno speciale nella vita di Meadow Walker c’era proprio Vin al suo fianco.

L’attore l’ha infatti accompagnata all’altare sostituendo, solo fisicamente, Paul in questo giorno speciale per la figlia. In una delle tante foto apparse nel profilo della Walker vediamo proprio il momento esatto in cui Vin, vestito con un completo carta da zucchero, accompagna la sua “figlioccia” all’altare dove ad attenderla c’è Thornton-Allan. Dopo la morte del padre avvenuta a causa di quel tragico incidente stradale, in cui Paul occupava il posto del passeggero, Meadow ha istituito un’organizzazione no-profit in sua memoria chiamata “The Paul Walker Foundation”.