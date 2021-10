1 La rivelazione di Alex Belli

Ieri sera durante la puntata del GF Vip Francesca Cipriani ha avuto modo di rivedere il suo fidanzato Alessandro Rossi. A differenza di altre volte, però, la concorrente ha potuto anche abbracciarlo e trascorrere un po’ di tempo insieme a lui. Dopo la puntata, però, Alex Belli in chiacchiera con Manuel Bortuzzo, ha svelato che sapeva da tempo di questo incontro.

L’attore ha raccontato infatti che questa cosa gli era stata detta da qualcuno. Ecco le sue parole:

“Me l’aveva detto il Ciccio Pasticcio. Perché li ha fatti conoscere Ciccio Pasticcio lo sai? Hai presente di chi stiamo parlando?”. Manuel è parso disorientato dalle parole di Alex e ha confessato di non aver capito a chi stesse facendo riferimento. Così sul tavolo l’attore ha scritto il nome, per far capire che la persona da lui nominata è Fabrizio Corona. Alex, però, come vedete non ha detto il suo nome ad alta voce, ma gli ha dato un soprannome piuttosto. Bortuzzo ha poi esclamato: “Ah… non lo sapevo”.

A quel punto l’attore ha aggiunto: “Ma sai che.. non so se è positivo”, ha detto titubante Alex Belli mentre mangiava il suo piatto di pasta. Ma ecco il video pubblicato dagli utenti del web sul fatto che vi abbiamo appena menzionato…

Insomma pare quindi che Alex Belli fosse a conoscenza di questo incontro ancor prima dell’inizio del programma. Almeno soffermandoci sulle sue dichiarazioni di questo video. In attesa di ulteriori sviluppi, andiamo a rivedere le parole della moglie Delia Duran sulla sua particolare vicinanza a Soleil Sorge…