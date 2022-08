Il tutoria di Megghi Galo con la frutta

Pochi giorni fa abbiamo parlato di Megghi Galo. L’ex di Uomini e Donne è diventata virale nel momento in cui ha pubblicato un video tutorial molto particolare. Nel filmato, infatti, la vediamo utilizzare una melanzana per truccarsi. Dimostra, infatti, in che modo creare un contorno labbra con l’ortaggio nel caso in cui qualcuno non dovesse avere la matita apposita per compiere quell’atto. Nella giornata di oggi, invece, si è diffuso un altro video precedente a questo nel quale utilizza la frutta ma per due scopi diversi.

Lo chiama “vegan makeup” e lo fa sotto le note de “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Comincia, perciò, mostrando una banana e un vasetto che contiene delle ciliegie. Ne prende una, la morsica e poi comincia ad applicarsela sul viso all’altezza dello zigomo. La spalma per stendere sul volto il succo e dare un effetto simile al blush. Stessa cosa, quindi, fa sul naso, sulla palpebra e sulla bocca. In seguito prende la banana e scalda la punta. Questa volta non la usa per il contorno labbra ma ha un obiettivo diverso.

Se vi manca la matita per gli occhi, infatti, Megghi Galo propone un metodo alternativo. La soluzione, infatti, è quella di utilizzare il frutto come utensile in modo da raggiungere il vostro scopo. Anche in questo caso un tocco di gloss e il vostro look sarà completo. Tanti i commenti ironici: “Io quando vedo i prezzi di Sephora” oppure “Si trucca comunque meglio di come mi trucco io con i trucchi normali“. C’è anche chi ammette di aver tentato di replicarla: “Amo, io ho provato“.

