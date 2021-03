1 Il retroscena su Meghan Markle

Tanti gli argomenti affrontati da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 nella rubrica Alta Portineria su Libero Quotidiano. In particolare si è parlato di Meghan Markle, attuale moglie del Principe Harry. E no, stavolta non si fa riferimento alla chiacchieratissima intervista rilasciata alla conduttrice Oprah Winfrey.

Facciamo un passo indietro. Prima di unirsi in matrimonio con il duca di Sussex, però, Meghan ha vissuto un’altra storia d’amore con Trevor Engelson. La duchessa e il produttore cinematografico si sono conosciuti nel 2004 e si sono innamorati perdutamente. Dopo 7 anni di fidanzamento, nel 2011 per la precisione, i due si sono uniti in matrimonio (con rito civile). Nozze però che hanno avuto vita breve, dato che solo due anni dopo hanno deciso di separarsi.

Intanto a proposito del rito nuziale, proprio il direttore Roberto Alessi ha riportato nella sua rubrica un gossip riportato dalla giornalista e scrittrice Lavinia Orefici. Pare infatti, anche se non vi è conferma effettiva, che la coppia per il proprio matrimonio abbia scelto di realizzare delle bomboniere piuttosto discutibili e non solo. Ma leggiamo quanto segue:

“Come riferito anche dalla giornalista e scrittrice Lavinia Orefici dietro le quinte di Royal Saga, su La 5, le bomboniere del primo matrimonio di Meghan con Trevor Engelson pare fossero pacchettini che contenevano spinelli. Vero? Falso? Di certo non ha portato bene al matrimonio con Trevor? Appena avuta la parte in un serial tv lei lo mollò e gli spedì fede e anello infilata in una busta e spedita per posta in California. Neanche una telefonata. La classe non è acqua. O la classe non è qua?”.

Questo dunque l’ennesimo retroscena sul precedente matrimonio di Meghan Markle.