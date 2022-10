1 Le parole di Meghan Markle

Dopo la morte della Regina Elisabetta, Harry e Meghan Markle hanno raggiunto la Royal Family per l’ultimo saluto a una delle sovrane più amate della storia. In quell’occasione il Duca e la Duchessa di Sussex si sono anche ricongiunti con William e Kate, dopo mesi di tensioni. Tuttavia in queste settimane sono emerse numerose indiscrezioni sulla coppia, che nel mentre è rientrata in America. Secondo i tabloid infatti pare che tra i Sussex e la Famiglia Reale i rapporti non siano ancora risanati, e che nelle prossime settimane potrebbero rompersi definitivamente. A breve infatti vedrà la luce il documentario Netflix incentrato sulla vita di Harry e Meghan, oltre che alla biografia scandalo del Principe, che promette di rivelare scottanti segreti sui Windsor.

Nel mentre in queste ore la Markle ha rotto il silenzio per la prima volta dopo la morte della Regina Elisabetta, e nel corso di una lunghissima intervista per Variety ha parlato proprio di Sua Maestà. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono davvero grata di essere stata in grado di stare con mio marito per sostenerlo, specialmente in quel momento. La cosa bella è guardare l’eredità che sua nonna ha saputo lasciare su tanti fronti. Certamente è l’esempio più fulgido di leadership al femminile. Provo una profonda gratitudine per aver potuto trascorrere del tempo con lei e conoscerla. È stato un periodo complicato, ma mio marito, sempre ottimista, ha detto: ‘Ora si è riunita con suo marito'”.

Ma non solo. Ricordando i momenti trascorsi insieme alla Regina Elisabetta, e svelando come ha affrontato la morte di Sua Maestà, Meghan Markle ha aggiunto:

“Ho riflettuto su quel primo impegno ufficiale che ho avuto con lei, su quanto sia stato speciale. Mi sento fortunata. E continuo ad essere orgogliosa di aver avuto un bel rapporto con la matriarca di famiglia. Come ho affrontato questa perdita? Nei grandi momenti della vita vedi le cose in prospettiva. Ti chiedi su cosa vuoi concentrare la tua energia. In questo momento ci sentiamo pieni di energia ed eccitati per tutte le cose che abbiamo costruito. Siamo anche concentrati sulle nostre fondamenta. Gran parte del lavoro che facciamo include lo spazio filantropico”.

Non è finita qui. Meghan Markle infatti ha anche parlato del documentario Netflix che uscirà prossimamente. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.