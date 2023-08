NEWS

Nicolò Figini | 25 Agosto 2023

L’intervento di Memo Remigi e la risposta di Jessica

Vero la fine dello scorso anno Memo Remigi ha smesso di fare parte del cast di “Oggi è un altro giorno” a causa di un gesto compiuto verso Jessica Morlacchi. Il cantante, infatti, le aveva toccato il fondoschiena e questo fatto aveva messo a disagio la collega. Lui si era scusato pubblicamente poco tempo dopo e la questione sembrava essersi chiusa in questo modo.

Tuttavia, di recente Memo ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio tornando a parlare di quanto accaduto. Ha affermato di essersi sentito con Jessica e di essersi scusato:

“Era un gioco innocente compiuto con una persona consapevole. Lei non ha fatto scenate né denunce. Giustamente è rimasta al suo posto, anche perché se avesse preso le mie difese ci avrebbe rimesso”.

Memo Remigi ha continuano ha affermato di aver compiuto quel gesto per l’amicizia che lo legava alla Morlacchi: “Disgraziatamente sono stato visto mentre compivo quel gesto che ho fatto con grande ingenuità e senza rendermene conto“. La risposta di Jessica non è tardata ad arrivare e sul suo profilo Instagram ha commentato le dichiarazioni dell’ex collega.

Ha confermato il fatto che Memo si sia scusato con lei: “Era mortificato, ho visto che ha capito di aver sbagliato“. Tuttavia non riesce a capire come lui possa parlare di “sintonia” e “complicità” riferito a quel contesto. Loro hanno sempre e solo scherzato a livello verbale e a lei non piace che qualcuno “giochi con le mani“.

Afferma di essere una persona “buona ma non ingenua” e che lo scherzo verbale non va mai confuso con altro, soprattutto in un momento storico in cui si parla sempre di più di femminicidio e violenza sulle donne.

