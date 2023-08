NEWS

25 Agosto 2023

Elisabetta Gregoraci

Il tenero post di Elisabetta Gregoraci

Allo scoccare della mezzanotte hanno preso ufficialmente il via i festeggiamenti in casa di Elisabetta Gregoraci, come già preannunciato nella giornata di ieri. La conduttrice di Battiti Live ha fatto tappa in Calabria, la sua terra d’origine, per fare gli auguri in prima persona alla sua cara nonna Elisabetta.

Con un post su Instagram davvero molto tenero Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una serie di foto e video in compagnia della nonna e della sua meravigliosa famiglia. A corredo di queste bellissime immagini un messaggio, che l’ex moglie di Flavio Briatore ha condiviso con i propri follower:

“La nonna compie 102 anni oggi. Un secolo e più di vita e valori che solo i nonni ci possono dare. Grata di poter vivere questo traguardo al suo fianco. Ti amo Nonna Elisabetta”

Tra loro c’è un rapporto davvero speciale ed Elisabetta Gregoraci in più occasioni ne ha parlato. Pensiamo al Grande Fratello Vip, così come nel corso di alcune ospitate televisive, e tra queste Domenica In. Proprio da Mara Venier la nonna Elisabetta ha fatto una sorpresa alla showgirl collegandosi da casa in videochiamata e farle così un saluto. Un gesto che ha sciolto il cuore della presentatrice e che ha commosso il pubblico a casa.

Ad unirsi ai tanti messaggi di auguri non solo i fan. Anche diversi volti noti dello spettacolo hanno lasciato un bel pensiero a Elisabetta Gregoraci e alla sua nonna. “Le nonne non lasciano mai le borse, auguri mi avete commossa”, ha scritto Caterina Balivo. “Complimenti e auguri” è il pensiero invece di Simona Ventura. “Auguri nonna”, ha aggiunto Alba Parietti con dei cuori rossi.

Anche Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono ai numerosi pensieri di affetto e mandano i più sinceri auguri di buon compleanno alla cara nonna di Elisabetta Gregoraci!