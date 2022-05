Mercedesz Henger vs Nicolas Vaporidis

I rapporti tra Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger non sono mai stati distesi, fin dall’entrata della naufraga qualche settimana fa. Vedendola avvicinarsi all’amico Edoardo, infatti, ha notato qualche comportamento strano e ne ha parlato con Tavassi:

“Non ti mollava un attimo appena arrivata. Secondo te è possibile che ci sia un interesse così forte da subito? Dai non dire che gli hai dato una tranvata perché le hai detto che hai dei dubbi. Vi stavate conoscendo da 5 giorni. Questa ti faceva le scenate di gelosia, giudica i tuoi amici e si comporta come se fosse sposata con te da 8 anni.

Dai, direi che è tutto chiaro. Già è arrivata con altre due che si facevano chiamare ‘conquistadores’. Ma due domande ce le facciamo o siamo fessi? Se gli interessi tanto vedrai che a Roma dopo L’Isola ti vorrà conoscere. Però se come penso io non ha interesse si farà i cavoli suoi. Lei è partita a bomba e questo non si può negare”.

Questa sera Mercedesz Henger ha perso il televoto contro Nicolas ed è dovuta andare a Playa Sgamada. Prima, però, ha potuto dare il suo “bacio di Giuda” e chi ha scelto? Ovviamente Vaporidis:

Come ho già detto, anche se chiedo scusa a Edoardo e Guendalina, devo giudicare le persone singolarmente. E secondo me Nicolas è uno stratega. Molto di più di altri qui dentro e molto più bravo. Lo nasconde bene. E, secondo me, se non fosse per l’appoggio di Edo e Guendalina si vedrebbe quello che è realmente. Pesantissimo stratega e anche un po’ noiosetto.

