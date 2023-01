Mercedesz Henger sul nuovo fidanzato: chi è Nico D’Amore

Gossip

Niccolo Maggesi | 24 Gennaio 2023

Anno nuovo, vita nuova. Lo sa bene Mercedesz Henger, che il 1º di gennaio scorso ha svelato ai follower di Instagram di avere un nuovo fidanzato. Il fortunato che si accompagna alla showgirl e influencer figlia di Eva Henger si chiama Nico D’Amore, ed è un imprenditore originario di Salerno.

A raccontarci qualcosa in più di lui e di come si sono conosciuti è proprio Mercedesz, in un’intervista uscita mercoledì scorso su Novella e realizzata da Armando Sanchez.

Mercedez Henger: chi è Nico D’Amore

“Il mio lui si chiama Nico d’Amore – il cognome è una garanzia (ride, ndr). È di Salerno, e l’ho conosciuto in un modo abbastanza singolare. Tutto è partito da una collaborazione tramite una mia amica con il suo brand di cover per cellulari che si chiama Lux brand. A una cena è venuto anche lui e ci siamo conosciuti. Mi ha subito colpito la sua timidezza, cosa che non vedevo da tempo in un uomo. La sua bellezza non mi è passata inosservata”.

Da quell’incontro ne è venuto un altro, grazie alla complicità di amici comuni come Mercedesz ha raccontato anche qualche giorno fa via social.

“La mia amica ha immediatamente organizzato una cena insieme anche con Nico, e da lì abbiamo iniziato a frequentarci. Mi creda, è un ragazzo d’oro. Di un’educazione impeccabile, e sa come rendermi felice”.

Mercedesz Henger e Nico D’Amore si frequentano solo da qualche mese, ma lo stato d’animo dell’influencer dovrebbe bastarle a capire che il ragazzo ha serie possibilità di dimostrarsi quello giusto.

Memore del passato, tuttavia, la figlia di Eva Henger preferisce andarci coi piedi di piombo.

“Per scaramanzia non voglio fare previsioni. Siamo all’inizio della relazione, sono passati appena quattro mesi. Riusciamo a vederci spesso anche se viviamo in due città diverse, io a Roma lui a Salerno. Per adesso sta andando tutto nel verso giusto e siamo innamorati l’una dell’altro. Incrociamo le dita”.

Il parere di mamma Eva

Tra i più gratificati della relazione tra Mercedesz e Nico c’è proprio mamma Eva, con cui – com’è noto – dopo lo strappo risalente all’epoca in cui l’influencer stava con Lucas Peracchi, c’è stato un riavvicinamento.

“È contenta di vedermi serena. Nico è stato con noi a Sharm el-Sheikh, per cui ha avuto modo di valutare il suo comportamento nei miei confronti. Sono entrati subito in sintonia e questo non può che farmi piacere. Del resto, questo vorrei sottolinearlo, sto vivendo anche un bel periodo in ambito familiare. Con mia mamma ho chiarito tutte le incomprensioni passate, e oggi siamo più unite di prima”.

Su Edoardo Tavassi al GFVip

Infine, Mercedesz ha approfittato dell’intervista anche per esprimersi intorno all’ultimo suo flirt noto, quello con Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi.

Edoardo ha confessato che la pressione del programma lo aveva fatto avvicinare a una ragazza che in fondo non era il suo tipo. Mercedesz però non se l’è presa, e su Tavassi, che al GFVip ha intrapreso una storia con la sorella di Clizia Incorvaia, spende belle parole.

“La coppia mi piace. Insieme sono carini. Certo ci sono ogni tanto delle piccole incomprensioni, ma vedo Edoardo molto affiatato. Gli auguro di trovare la donna giusta per lui. Dopotutto ha esordito dicendo di essere entrato nel programma proprio per questo. Chissà che non sia la volta buona…”