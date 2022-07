1 Lo sfogo di Mercedesz Henger

L’Isola dei Famosi è un’esperienza non di certo facile da affrontare a livello fisico e i naufraghi sono a conoscenza di questo rischio. Ognuno di loro ha perso molti kg e ora sta facendo il possibile per rimettersi in sesto e recuperare la forma. Tra loro Mercedesz Henger, la quale dopo l’avventura passata ha deciso di rimettersi in gioco ed è volata per l’Honduras, dove ha raggiunto la finale.

Una volta tornata in Italia, però, Mercedesz Henger si è resa conto di non stare benissimo. Su Instagram ha deciso di spiegare perché ogni volta che qualcuno la incontra e lei ha un’espressione particolare sul volto, in realtà c’è una ragione ben precisa legata appunto al malessere fisico. Ma leggiamo le sue parole:

“Ragazzi è arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall’Isola, sia a voi che alla maggior parte dei miei amici che incontro. La cosa è che sto male, io da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo fisicamente”, ha subito detto Mercedesz Henger che ha poi proseguito ancora il suo discorso:

“Perché devo dirvi questa cosa? Perché è capitato troppe volte che quando mi fermate e mi vedete con una faccia da “Voglio uccidere tutti”. Io cerco di dirvi che sono ancora un po’ sfasata. In realtà sto morendo dentro, perché sto fisicamente a pezzi. Non ho avuto il tempo di riprendermi, perché non mi sono fermata un attimo. Sto morendo, sto morendo di nausea anche in questo momento. Ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata con mia sorella in piscina e lei mi prende in giro, sono stata male. Vorrei prendere Elena e portarla in spa, ma non lo faccio perché so che starò malissimo”.

Per concludere Mercedesz Henger ci ha tenuto a dire: “Insomma, sappiate che sta succedendo anche questa cosa. Ovviamente ciò non mi impedirà né di mangiare, né di godermi la mia vita e i miei amici qui fuori, forse di scendere nella spa in questo momento. Non mi sta impedendo di lavorare, non mi sta impedendo di viaggiare, però sappiate che mentre faccio tutte queste cose sto di male davvero”.

Mercedesz Henger rivela i “guai” fisici dopo l’Isola pic.twitter.com/VJcoLM0qJh — disagiotv (@disagio_tv) July 5, 2022

Dunque Mercedesz Henger sta cercando di trovare una soluzione per riprendersi il prima possibile e non le auguriamo di rimettersi presto. Di lei qualche giorno fa ha parlato una naufraga, che ha fatto qualche rivelazione…