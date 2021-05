1 Il retroscena di Mercedesz Henger

Andrea Dianetti e Valeria Angione sono tornati ieri su Mediaset Play con Isola Party. Durante la diretta i due conduttori del format hanno ospitato Mercedesz Henger, che in passato è stata concorrente dell’undicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Proprio la showgirl, arrivata terza, è stata protagonista della storica prova apnea che tanto fece spaventare Alessia Marcuzzi e il pubblico a casa.

In sintesi la conduttrice scambiò l’espressione di Mercedesz Henger sott’acqua come una richiesta d’aiuto (si pensava ad un malore) e per tale ragione allarmata chiese all’inviato Alvin di fare qualcosa. Da lì divenne celebre anche l’urlo da studio della Marcuzzi: “Alvin Alvin Alvin” così come il terrore sul suo volto e dei presenti in studio, in particolare proprio la madre della giovane, che andò giustamente nel panico.

In realtà Mercedesz Henger stava benissimo e a marzo 2021 durante un’ospitata a Pomeriggio 5 ha chiarito una volta per tutte questo curioso episodio che si verificò in Honduras. A Isola Party però anche Dianetti e la Angione hanno voluto vederci chiaro e dunque, tra le tante domande, immancabile anche quella riguardante la famosa prova apnea. Ecco cosa ha detto ieri sera, rivelando poi anche un retroscena:

“Fammi indovinare Valeria…anche tu ti sei sentita male in quel momento? Me lo dicono tutti”, ha detto con un sorriso Mercedesz, per poi proseguire: “Ma sapete cosa mi stava succedendo in realtà? Praticamente avevamo appena fatto la prova, ma non se lo ricorda nessuno, del fango. Io ho fatto la lotta nel fango con Simona Ventura e non l’avevamo finita perché si stavano facendo male tutti e poi ci hanno dato da mangiare, ma un sacco. Quindi io mi sono ingozzata di alette di pollo, incluse le ossa, e poi ci hanno buttato in acqua e quindi praticamente io in realtà stavo bene”.

Ha precisato Mercedesz Henger, che ha continuato poi ancora a parlare di questo…