Mew parla di salute mentale e racconta come Maria l’ha aiutata in questo momento buio

NEWS

Debora Parigi | 16 Marzo 2024

Amici 23

Ospite a Verissimo, Mew ha parlato del suo percorso ad Amici e i motivi che l’hanno portata al ritiro dalla scuola. Sappiamo che ha vissuto una grande sofferenza durante la quale Maria De Filippi è stata di grande aiuto per la cantante che ha raccontato quei momenti in cui ha avuto modo di parlare tanto con la conduttrice.

Il rapporto che Mew ha avuto con Maria De Filippi ad Amici nei momenti di sofferenza

Se non fosse uscita dalla scuola di Amici sicuramente Mew sarebbe stata una degli allievi che avrebbe ottenuto la maglia del Serale. E per tanti era candidata non solo alla finale, ma proprio alla vittoria. Ma il percorso si è interrotto per sua scelta quando ha vissuto un momento davvero complicato nel talent di Maria De Filippi.

Ospite questo pomeriggio a Verissimo, la cantante ha raccontato a Silvia Toffanin della sofferenza che l’ha costretta a tornare a casa. Ha detto che aveva già sofferto in passato di momenti bui e che si è sempre portata dietro. Una volta entrata ad Amici, questo lato sembra messo da parte, stava andando tutto bene. Ma una volta essersi abituata a quella vita quotidiana, ha avuto una ricaduta.

Mew ha avuto anche problemi di alimentazione, un problema avuto anche in passato. Ma ad Amici si è riproposto. Infatti era arrivata a non voler più mangiare. Così non poteva fare finta di nulla, ignorare tutti questi segnali di malessere. Quindi è stata costretta a interrompere il suo percorso nel talent e pensare a se stessa.

In tutta questa situazione difficile ci sono state due persone molto importanti. La prima era Matthew (che lo è ancora), ma anche Maria De Filippi. “Maria mi è stata molto vicino, è stata come una mamma per me”, ha detto la cantante commuovendosi. “Quando stavo male lei mi chiamava e mi chiedeva come stavo. Mi ha mostrato un affetto bellissimo e mi è stata molto d’aiuto. Non smetterò mai di ringraziarla”.

Mew non è la prima che racconta di quanto sia di supporto Maria De Filippi per le persone, specialmente per i ragazzi di Amici che sono molto giovani e vivono un’esperienza davvero enorme.