Vincenzo Chianese | 18 Gennaio 2024

Amici 23

La scorsa settimana, a sorpresa, Mew e Matthew hanno deciso di abbandonare la scuola di Amici 23. In questi giorni se ne sono dette di ogni sul ritiro dei due cantanti e adesso emergono nuovi inaspettati retroscena.

Cosa ci sarebbe dietro il ritiro di Mew e Matthew

Nel corso dell’ultima settimana abbiamo parlato spesso di Mew e Matthew. Come sappiamo infatti i due cantanti hanno deciso di ritirarsi da Amici 23, lasciando l’intero pubblico senza parole. Da quel momento gli ex allievi del talent show non hanno mai rotto il silenzio per spiegare quello che sarebbe accaduto e la stessa produzione si è limitata a parlare di “motivi personali”. Sui social nel mentre se ne sono dette di ogni e non sono mancate teorie che hanno sfiorato l’assurdo. A oggi tuttavia non sappiamo quale sia la verità ma poco fa sono emersi nuovi retroscena che stanno facendo discutere.

FanPage infatti ha indagato sulla questione e ha così ricostruito le ultime ore dei due cantanti all’interno della scuola. Stando a quello che sarebbe emerso, fonti qualificate avrebbero assicurato che sia Valentina che Matthew avrebbero lasciato il programma senza avvisare nessun membro della produzione. Ma non solo.

Stando a quanto si legge, il primo a decidere di abbandonare la scuola sarebbe stato proprio Matthew, deluso dagli ultimi risultati ottenuti e dalle sue posizioni nelle varie classifiche. A quel punto Mew, sempre secondo le indiscrezioni, avrebbe deciso di seguire il suo fidanzato, non riuscendo a stare all’interno della trasmissione senza di lui. Ma non è ancora finita. Secondo FanPage infatti i due cantanti non si sarebbero consultati con nessuno e avrebbero lasciato la casetta senza parlare con alcun membro degli addetti ai lavori.

Sembrerebbe anche che gli ex allievi, dopo il ritiro, non abbiano più avuto contatti con la produzione del talent show. Inutile sottolineare che tutte queste informazioni vanno prese con le pinze e che al momento non c’è alcuna prova che confermerebbe quanto vi abbiamo appena svelato. I due stessi cantanti hanno deciso di rimanere in silenzio e non è chiaro se nei prossimi giorni decideranno di raccontare la loro versione dei fatti.