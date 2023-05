NEWS

Andrea Sanna | 9 Maggio 2023

Michela Murgia

Il video di Michela Murgia mentre rasa i capelli

Pochi giorni fa Michela Murgia in una lunga intervista a Il Corriere della Sera ha svelato di avere un tumore al quarto stadio. L’attivista ha fatto sapere che le restano “mesi di vita” e come sta affrontando questa fase del suo percorso.

Adesso in un breve post pubblicato sui suoi canali ufficiali, Michela Murgia ha raccontato un altro momento cruciale della sua vita: la caduta dei capelli durante la malattia e dunque la decisione di rasarli. La scrittrice si è fatta riprendere e ha mostrato il processo, spiegando di aver agito dopo aver perso una prima ciocca:

«Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo. Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di “Tre ciotole”. Poi abbiamo fatto questo. Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?».

Si fa riferimento a “Tre ciotole”, per chi non lo sapesse, perché è il libro scritto da Michela Murgia in uscita il 16 maggio. E insieme all’annuncio della sua ultima opera letteraria è arrivato anche quello della malattia. Nel romanzo ha svelato nel modo più vero e sincero ciò che sta affrontando. Come per sua stessa ammissione, infatti, fa riferimento proprio alla sua malattia e tutto ciò che la riguarda. A questo ora si è aggiunto anche il video in cui dice addio ai suoi capelli.

E proprio a proposito del suo romanzo a Il Corriere della Sera Michela Murgia ha detto: “Se è autobiografico? È pedissequo, è il racconto di quello che mi sta succedendo, diagnosi compresa. Un carcinoma renale al quarto stadio, da qui non si torna indietro”.

A Michela Murgia giunga l’abbraccio di tutta la squadra di Novella2000.it e Novella 2000.