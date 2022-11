L’intervista di Michele Bravi a Belve

Questa sera, mercoledì 2 novembre 2022, Michele Bravi e Nina Moric saranno ospiti a Belve, il programma condotto in seconda serata da Francesca Fagnani. A riportare le prime anticipazioni su entrambe le interviste ci ha pensato il sito Davide Maggio. Concentriamoci su quanto affermato dal giovane cantante. Michele ha raccontato di aver vissuto un periodo di bullismo da ragazzino e ha detto con quale nomignolo lo chiamavano e non solo:

Da ragazzo mi chiamavano Michecca e mi gettavano nella spazzatura. Per me era la normalità e in quel momento chiudevo gli occhi.

Francesca Fagnani, poi, passa a un argomento ancora più delicato. Michele Bravi, come forse vi ricorderete, è stato protagonista di un tragico incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna. Riferendosi a questo evento ha affrontato il tema della depressione, lasciandosi andare a delle rivelazioni del tutto inedite:

Ho fatto pensieri drammatici? Sì! Anche tanto pericolosi. Questa cosa non l’ho mai raccontata a nessuno. Quando parlavo di allucinazione… era che io veramente pensavo che stessimo tutti in un sogno e l’unico modo per svegliarsi era annientarsi, a un certo punto ho proprio sperato che le persone che amavo morissero insieme a me, perché pensavo di averle condotte in un incubo, che non era la cosa reale, ed è quello il pensiero più triste che mi porto dentro.

Non ci resta che attendere questa sera, 2 novembre 2022, in seconda serata Rai 2 per scoprire tutte le altre dichiarazioni rilasciate da Michele Bravi e anche da Nina Moric. Vi terremo aggiornati in caso dovessimo saperne di più. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.